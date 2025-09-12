Сегодня 12 сентября 2025
Разобрать Google Pixel 10 Pro XL оказалось проще простого — возможно, это самый ремонтопригодный флагман

В то время как другие производители смартфонов продолжают выпускать всё более сложные для ремонта модели, Google, похоже, выбрала совсем иной подход при создании серии Pixel 10, учитывая ремонтопригодность устройств, пишет ресурс AndroidAuthority.

Источник изображения: YouTube/JerryRigEverything

Источник изображения: YouTube/JerryRigEverything

В качестве подтверждения ресурс опубликовал видео с разборкой смартфона Pixel 10 Pro XL, выполненной YouTube-блогером JerryRigEverything (JRE). Приступая к разборке блогер отметил, что Google опубликовала бесплатное руководство по ремонту устройства на 234 страницах. У неё также есть 239-страничное руководство по ремонту Pixel 10 Pro и 228-страничное руководство для базовой модели.

Первым делом блогер снял дисплей, который остаётся функциональным на протяжении всего процесса. Помимо металлической защёлки и шлейфа, который «отсоединяется как конструктор Lego», под панелью ничего нет. По словам JRE, процесс настолько простой, что квалифицированному специалисту на замену экрана потребуется пара минут.

Не менее просто в смартфоне выполняется извлечение батареи. В отличие от других брендов, для её крепления не использовался клей, и после отсоединения нескольких шлейфов и нахождения разъёма достаточно всего лишь несколько раз потянуть за батарею, чтобы извлечь.

Немного сложнее обстоят дела с камерами и материнской платой, поскольку это связано с отвинчиванием нескольких скрытых винтов.

Подводя итоги, JRE охарактеризовал Pixel 10 Pro XL как, возможно, самый ремонтопригодный смартфон года. Дело не только в простоте снятия дисплея и извлечения аккумулятора, но и в наличии бесплатного руководства по ремонту и оригинальных запчастей у iFixit. В этом существенная разница по сравнению с тем «кошмаром», который, как сообщается, представляет собой ремонт Galaxy Z Fold 7, отметил AndroidAuthority.

google, pixel, смартфон, разборка
