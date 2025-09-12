Разобрать Google Pixel 10 Pro XL оказалось проще простого — возможно, это самый ремонтопригодный флагман

В то время как другие производители смартфонов продолжают выпускать всё более сложные для ремонта модели, Google, похоже, выбрала совсем иной подход при создании серии Pixel 10, учитывая ремонтопригодность устройств, пишет ресурс AndroidAuthority.

В качестве подтверждения ресурс опубликовал видео с разборкой смартфона Pixel 10 Pro XL, выполненной YouTube-блогером JerryRigEverything (JRE). Приступая к разборке блогер отметил, что Google опубликовала бесплатное руководство по ремонту устройства на 234 страницах. У неё также есть 239-страничное руководство по ремонту Pixel 10 Pro и 228-страничное руководство для базовой модели.

Первым делом блогер снял дисплей, который остаётся функциональным на протяжении всего процесса. Помимо металлической защёлки и шлейфа, который «отсоединяется как конструктор Lego», под панелью ничего нет. По словам JRE, процесс настолько простой, что квалифицированному специалисту на замену экрана потребуется пара минут.

Не менее просто в смартфоне выполняется извлечение батареи. В отличие от других брендов, для её крепления не использовался клей, и после отсоединения нескольких шлейфов и нахождения разъёма достаточно всего лишь несколько раз потянуть за батарею, чтобы извлечь.

Немного сложнее обстоят дела с камерами и материнской платой, поскольку это связано с отвинчиванием нескольких скрытых винтов.

Подводя итоги, JRE охарактеризовал Pixel 10 Pro XL как, возможно, самый ремонтопригодный смартфон года. Дело не только в простоте снятия дисплея и извлечения аккумулятора, но и в наличии бесплатного руководства по ремонту и оригинальных запчастей у iFixit. В этом существенная разница по сравнению с тем «кошмаром», который, как сообщается, представляет собой ремонт Galaxy Z Fold 7, отметил AndroidAuthority.