Сегодня 12 сентября 2025
Стильный трейлер раскрыл дату выхода релизной версии Hades 2 — ждать осталось недолго

Разработчики из студии Supergiant Games в рамках сентябрьского выпуска Nintendo Direct объявили дату выхода релизной версии своего мифологического роглайк-экшена Hades 2. Анонс сопровождался эффектным трейлером.

Источник изображений: Supergiant Games

Источник изображений: Supergiant Games

Напомним, Hades 2 дебютировала 6 мая 2024 года в раннем доступе на ПК, а прошедшим летом получила последнее крупное обновление перед выходом полной версии. Сроки премьеры 1.0 не уточнялись.

Как стало известно, релизная версия Hades 2 поступит в продажу 25 сентября текущего года для PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch и Switch 2. Розничное издание для Switch 2 стартует 20 ноября.

Издание Hades 2 для Nintendo Switch 2 предложит разрешение 1080p и 120 кадров/с в ТВ-режиме и 1080p / 60 кадров/с в портативном. На оригинальной Switch игра будет работать в 720p при 60 кадрах/с в обоих режимах.

В релизной версии также появятся кроссплатформенные сохранения — между Switch и Switch 2, Steam и EGS. Другими словами, продолжить начатое на ПК приключение можно будет уже на консоли Nintendo.

«Всем нашим игрокам в раннем доступе: спасибо вам огромное за вдохновение и поддержку! И нашим будущим игрокам: спасибо за терпение», — поблагодарили фанатов в Supergiant Games.

По сюжету игрокам в роли Мелинои — владеющей чёрной магией бессмертной принцессы Подземного мира и сестры Загрея из Hades — предстоит бросить вызов зловещему титану времени Кроносу.

Теги: hades ii, hades 2, supergiant games, экшен, роглайк, nintendo direct
