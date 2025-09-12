Сегодня 12 сентября 2025
3DNews Технологии и рынок IT. Новости цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объект... Спасаясь от банкротства, Kodak выпустила...
Спасаясь от банкротства, Kodak выпустила 30-граммовую 30-долларовую ностальгическую фотокамеру Charmerа

Бизнес Kodak переживает не лучшие времена, но новые миниатюрные цифровые камеры-брелки Charmera в ретро-стиле могут существенно поправить положение. Первые партии Charmera уже распроданы, теперь камеры доступны только для предзаказа на сайтах большинства продавцов, включая сайт самой Kodak. Популярности камер способствовала продажа «слепых коробок» — дизайн камеры невозможно было узнать до распаковки, если не приобрести все варианты сразу в составе коллекционного издания.

Источник изображений: Kodak

Источник изображений: Kodak

Kodak Charmera — цифровая камера, способная снимать как фото, так и видео. Вес камеры всего 30 граммов, а размеры корпуса, изготовленного из ABS-пластика, составляют 5,8 × 2,5 × 2 см. В устройстве применена CMOS-матрица размером 1⁄4 дюйма с разрешением 1440 x 1080 (1,6 Мп). Объектив камеры — с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм и светосилой ƒ2.4. Изображения сохраняются в формате JPEG, а запись видео производится в формате AVI со скоростью 30 кадров в секунду.

Снимки записываются на карту microSD. Charmera оборудована портом USB Type-C, который используется для зарядки и передачи фотографий на другие устройства. В камере установлен аккумулятор ёмкостью 200 мА·ч. На задней панели имеется дисплей, на котором можно просматривать отснятый материал. Charmera выпускается в семи вариантах дизайна. В каждом варианте встроенное программное обеспечение автоматически применяет к снимкам уникальные рамку и фильтр в винтажном стиле.

Kodak использовала невероятно удачный маркетинговый ход: покупатели Charmera за $30 не могут выбрать внешний вид устройства. Каждая камера продаётся в закрытой «слепой» коробке, поэтому узнать её дизайн возможно только после распаковки. Особым счастливчикам достанется специальная версия с прозрачным корпусом, через который видны внутренние компоненты. Согласно информации на сайте Kodak, вероятность получения такой версии — 1/48. Фанаты и коллекционеры фототехники могут приобрести полный комплект из шести камер за $180 долларов, но в него прозрачная специальная версия не включена.

Успеха Charmera крайне важен для Kodak, переживающей период финансовых трудностей. В августе компания заявила, что долговые обязательства ставят под угрозу её 133-летнее существование. Однако затем Kodak сообщила, что не планирует прекращать деятельность или подавать заявление о банкротстве, так как уверена, что погасит или рефинансирует свои долговые обязательства в 2026 году. Возможно, часть этой уверенности стала заслугой Charmera.

Источник изображений: Kodak

Созданная в сотрудничестве с компанией Retro, камера Kodak Charmera – это ностальгическое путешествие для тех, кто помнит одноразовые камеры, появившиеся в 1980-х годах и ставшие обычным явлением на вечеринках несколько десятилетий назад.

Отметим, что ностальгия — это сравнение лучших воспоминаний из прошлого с худшими впечатлениями из настоящего. Одноразовые мыльницы, безусловно, совершили революцию в классической фотографии, дав возможность миллионам людей делать снимки приемлемого качества, не прикладывая ни малейших усилий. В то же время они лишили работы тысячи пляжных и школьных фотографов по всему миру.

Источник:

