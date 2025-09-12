«Британская энциклопедия» подала в суд на Perplexity за копирование текстов

«Британская энциклопедия» (Encyclopedia Britannica) и её дочерняя компания Merriam-Webster подали иск в федеральный суд Нью-Йорка против компании Perplexity AI, обвинив её в нарушении авторских прав и товарных знаков. В иске обе компании утверждают, что система ответов Perplexity копирует их веб-сайты, крадёт интернет-трафик и занимается плагиатом их материалов, защищённых авторским правом.

Суть иска заключается в одном слове: «плагиат». Сетевой журнал The Verge ссылается на судебные документы, в которых представлены сравнительные скриншоты, демонстрирующие, что ответы Perplexity идентичны определениям из словаря Merriam-Webster. Также система выдаёт неполные или придуманные искусственным интеллектом ответы, используя имена данных компаний, имеющих многовековую историю деятельности.

Perplexity, позиционирующая себя как конкурента Google Search, ранее уже подвергалась нападкам за то, что якобы «неправомерно заимствует и перерабатывает оригинальный контент без надлежащих ссылок», а также применяет веб-скрапинг, нелегально обходя систему блокировок сайтов от роботов. В частности, претензии были предъявлены со стороны таких медиа-гигантов, как Forbes, The New York Times, BBC, News Corp — материнской компании The Wall Street Journal и New York Post.

Тем не менее, некоторые издания, включая Time и Los Angeles Times, участвуют в программе совместного распределения рекламных доходов с Perplexity, а World History Encyclopedia, ещё одна крупная энциклопедия, запустила 8 сентября чат-бота на базе технологии Perplexity, позволяющего пользователям исследовать её базу академических источников.