Вся классика серии в одном наборе: ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection получил новый трейлер и дату выхода

Принадлежащая Atari калифорнийская студия Digital Eclipse на сентябрьской презентации Nintendo Direct наконец раскрыла дату выхода своего ретросборника Mortal Kombat: Legacy Kollection.
Напомним, Mortal Kombat: Legacy Kollection была представлена в июне и ожидалась текущей осенью. Цифровой магазин Xbox указывал, что сборник выйдет 30 сентября, а в PS Store засветилась другая дата — 30 октября.
Как стало известно, более надёжным инсайдером оказался PS Store. Mortal Kombat: Legacy Kollection поступит в продажу 30 октября для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. В рознице сборник выйдет 12 декабря.
Анонс даты выхода Mortal Kombat: Legacy Kollection сопровождался 49-секундным обзорным трейлером. Примечательно, что ролик на YouTube-канале Nintendo лишён кровопролития, которым славятся игры серии.
Mortal Kombat: Legacy Kollection содержит несколько классических игр франшизы времён 90-х и начала 2000-х, включая самый низкооценённый релиз в серии — Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero с PlayStation и Nintendo 64.
Полный список включённых проектов (с годом выпуска и перечнем оригинальных целевых платформ) выглядит следующим образом:
- Mortal Kombat (1992) — аркадные автоматы, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear;
- Mortal Kombat 2 (1993) — аркадные автоматы, SNES, Genesis, Game Boy, 32X;
- Mortal Kombat 3 (1995) — аркадные автоматы, SNES, Genesis;
- Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) — аркадные автоматы, SNES;
- Mortal Kombat 4 (1997) — аркадные автоматы;
- Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997) — PlayStation, Nintendo 64;
- Mortal Kombat Special Forces (2000) — PlayStation;
- Mortal Kombat Advance (2001) — Game Boy Advance;
- Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) — Game Boy Advance;
- Mortal Kombat: Tournament Edition (2003) — Game Boy Advance.
Обещают современные функции, поддержку мультиплеера с сетевым кодом Rollback, документальные материалы, включая редкие концепт-арты, архивные видео и интервью с создателями Mortal Kombat. Поддержка русского языка не заявлена.
