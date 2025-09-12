Сегодня 13 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Вся классика серии в одном наборе: ретро...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Вся классика серии в одном наборе: ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection получил новый трейлер и дату выхода

Принадлежащая Atari калифорнийская студия Digital Eclipse на сентябрьской презентации Nintendo Direct наконец раскрыла дату выхода своего ретросборника Mortal Kombat: Legacy Kollection.

Источник изображения: Digital Eclipse

Источник изображения: Digital Eclipse

Напомним, Mortal Kombat: Legacy Kollection была представлена в июне и ожидалась текущей осенью. Цифровой магазин Xbox указывал, что сборник выйдет 30 сентября, а в PS Store засветилась другая дата — 30 октября.

Как стало известно, более надёжным инсайдером оказался PS Store. Mortal Kombat: Legacy Kollection поступит в продажу 30 октября для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. В рознице сборник выйдет 12 декабря.

Анонс даты выхода Mortal Kombat: Legacy Kollection сопровождался 49-секундным обзорным трейлером. Примечательно, что ролик на YouTube-канале Nintendo лишён кровопролития, которым славятся игры серии.

Mortal Kombat: Legacy Kollection содержит несколько классических игр франшизы времён 90-х и начала 2000-х, включая самый низкооценённый релиз в серии — Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero с PlayStation и Nintendo 64.

Полный список включённых проектов (с годом выпуска и перечнем оригинальных целевых платформ) выглядит следующим образом:

  • Mortal Kombat (1992) — аркадные автоматы, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear;
  • Mortal Kombat 2 (1993) — аркадные автоматы, SNES, Genesis, Game Boy, 32X;
  • Mortal Kombat 3 (1995) — аркадные автоматы, SNES, Genesis;
  • Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) — аркадные автоматы, SNES;
  • Mortal Kombat 4 (1997) — аркадные автоматы;
  • Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997) — PlayStation, Nintendo 64;
  • Mortal Kombat Special Forces (2000) — PlayStation;
  • Mortal Kombat Advance (2001) — Game Boy Advance;
  • Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) — Game Boy Advance;
  • Mortal Kombat: Tournament Edition (2003) — Game Boy Advance.

Обещают современные функции, поддержку мультиплеера с сетевым кодом Rollback, документальные материалы, включая редкие концепт-арты, архивные видео и интервью с создателями Mortal Kombat. Поддержка русского языка не заявлена.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Resident Evil 7, Resident Evil Village и Resident Evil Requiem выйдут на Nintendo Switch 2 в один и тот же день
«Будет либо невероятной, либо худшей в истории»: новый трейлер наконец подтвердил дату релиза Metroid Prime 4: Beyond и насторожил фанатов
Стильный трейлер раскрыл дату выхода релизной версии Hades 2 — ждать осталось недолго
Dying Light: The Beast не выйдет 19 сентября — игра станет доступна на день раньше
Первый патч для Hollow Knight: Silksong вышел раньше времени — он сделал игру чуть проще и устранил полезную лазейку
Включение в GeForce Now доступа к «облачным» GeForce RTX 5080 обвалило сервис
Теги: mortal kombat: legacy kollection, digital eclipse, atari, файтинг, nintendo direct
mortal kombat: legacy kollection, digital eclipse, atari, файтинг, nintendo direct
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Отключения мобильного интернета сыграли на руку операторам сотовой связи, провайдерам и продавцам роутеров
Доказано: Windows 11 может занимать на диске всего 2,8 Гбайт, если выкинуть всё лишнее
Страдают не только астрономы: аппарат Starlink помешал спутнику-шпиону сделать фото китайской военной базы
Microsoft выпустила официальный ISO-образ предварительной версии Windows 11 25H2
Мобильный Ryzen AI Max+ 395 нашёл пристанище в рабочих микростанциях — китайцы наделали десятки моделей
Новая статья: Hollow Knight: Silksong — песнь страданий и радостей. Рецензия 43 мин.
Вся классика серии в одном наборе: ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection получил новый трейлер и дату выхода 2 ч.
«Британская энциклопедия» подала в суд на Perplexity за копирование текстов 2 ч.
Dying Light: The Beast не выйдет 19 сентября — игра станет доступна на день раньше 4 ч.
Первый патч для Hollow Knight: Silksong вышел раньше времени — он сделал игру чуть проще и устранил полезную лазейку 5 ч.
Включение в GeForce Now доступа к «облачным» GeForce RTX 5080 обвалило сервис 5 ч.
Федеральная торговая комиссия США заподозрила Amazon и Google в обмане рекламодателей 6 ч.
Resident Evil 7, Resident Evil Village и Resident Evil Requiem выйдут на Nintendo Switch 2 в один и тот же день 6 ч.
Microsoft удалось избежать штрафа в ЕС, пообещав изъять Teams из офисных пакетов 7 ч.
«Будет либо невероятной, либо худшей в истории»: новый трейлер наконец подтвердил дату релиза Metroid Prime 4: Beyond и насторожил фанатов 7 ч.
Благодаря NVIDIA доля Arm на рынке серверных процессоров достигла 25 % 2 ч.
Intel Arc Pro впервые поучаствовали в бенчмарках MLPerf Inference, но в лидерах предсказуемо осталась NVIDIA 2 ч.
V-Color представила модули памяти XFinity+ DDR5 с встроенным OLED-экраном 3 ч.
GeForce RTX 5090 FE и RTX 5080 FE внезапно исчезли из официальных магазинов Nvidia в ряде стран 4 ч.
В Intel Coffee Lake и любых AMD Zen нашлась новая уязвимость класса Spectre, а патч бьёт по производительности 6 ч.
Apple пришлось отложить выпуск iPhone Air в Китае из-за eSIM 7 ч.
Разобрать Google Pixel 10 Pro XL оказалось проще простого — возможно, это самый ремонтопригодный флагман 7 ч.
Gigabyte представила док-станцию Aorus AI BOX с GeForce RTX 5060 Ti 16GB и портом Thunderbolt 5 8 ч.
SK hynix первой завершила разработку HBM4 и готова начинать её выпуск — Samsung и Micron снова отстали 8 ч.
«Аквариус» представил российские серверы Aquarius AQserv AS на базе Intel Xeon Ice Lake-SP 9 ч.