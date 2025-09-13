Сегодня 13 сентября 2025
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 11 23H2

Microsoft напомнила пользователям в пятницу о том, что выпуск обновлений для версий ОС Windows 11 23H2 Home и Pro завершится в ноябре, о чём она предупреждала в августе. Вместе с тем, поддержка редакций Enterprise и Education будет продолжаться ещё год, до 10 ноября 2026 года.

Источник изображения: Sunrise King/unsplash.com

Источник изображения: Sunrise King/unsplash.com

«11 ноября 2025 года поддержка Windows 11 версии 23H2 (редакции Home и Pro) прекратится. Ежемесячное обновление безопасности за ноябрь 2025 года станет последним доступным обновлением для этих редакций», — сообщила Microsoft.

В связи с этим компания рекомендовала всем, кто до сих пользуется Windows 11 23H2, обновить операционную систему до версии Windows 11 24H2 (Windows 11 2024 Update). Это последняя редакция Windows 11, которая стала общедоступной для соответствующих устройств с Windows 11 22H2/23H2 в октябре 2024 года после её распространения среди корпоративных клиентов программы Windows Insider в мае 2024 года.

Следует отметить, что в Windows 11 24H2 был реализован ряд мер безопасности для блокировки её установки на устройства с несовместимым программным обеспечением (ПО), в частности, с несовместимыми аудиодрайверами Intel Smart Sound Technology (SST), драйверами с технологией обфускации кода SenseShield, ПО для настройки обоев, интегрированными камерами и ПО Dirac для улучшения звука.

Согласно исследованию Steam Hardware & Software Survey, по состоянию на июль текущего года более половины геймеров (59,9 %) использует платформу Windows 11, и более трети (35,1 %) — Windows 10. По данным Statcounter Global Stats, спустя три года после запуска в октябре 2021 года Windows 11 наконец-то опередила Windows 10 по популярности: более 53 % компьютеров работает под управлением Windows 11 против 42 % на Windows 10.

Источник:

Теги: microsoft, операционная система, обновление
