Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз

Стартап xAI Илона Маска (Elon Musk) уволил около трети своей команды по аннотации данных, сократив её штат примерно на 500 человек, сообщил в пятницу ресурс Business Insider со ссылкой на электронные уведомления, разосланные сотрудникам.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

В электронном письме xAI сообщается, что после тщательного анализа продвижения в работе с такими данными, как Human Data, было принято решение ускорить расширение и приоритизацию специалистов по ИИ, одновременно снизив акцент на должности экспертов по обучению ИИ (AI Generalist Tutors). «Этот стратегический поворот вступит в силу немедленно», — отметила компания, добавив, что в связи с изменением фокуса ей больше не требуется большинство должностей специалистов такого профиля, поэтому отношения с сотрудниками, получившими уведомление, будут прекращены.

Сотрудников предупредили, что выплаты зарплаты будут продолжаться либо до конца контракта, либо до 30 ноября, но доступ к корпоративным системам будет прекращен в день получения уведомления об увольнении.

За день до этого, в четверг вечером XAI сообщила сотрудникам о предстоящей реорганизации команды по аннотированию данных, предложив им пройти до утра серию тестов, чтобы определить свои будущие роли в компании.

Объявление о предстоящем тестировании было опубликовано Диего Пасини (Diego Pasini), который недавно возглавил команду. Он попросил работников пройти до утра хотя бы один тест. Тесты охватывали традиционные области, такие как STEM, программирование, финансы и медицина, а также более необычные направления, такие как «личность и модель поведения» ИИ-бота Grok, создание провокационного контента и думскроллинг (погружение в новостную ленту).

Структура xAI включает команды специалистов по STEM, программированию, финансам, юриспруденции и медиа, а также большой пул экспертов-универсалов в сфере ИИ, на которых возлагается широкий спектр задач, от аннотирования видео и аудио до написания текстов.

Business Insider отметил, что вместе с тем в пятницу вечером xAI опубликовала на платформе X сообщение о наборе сотрудников и планах увеличить свою команду специалистов по ИИ в «10 раз».

Теги: xai, grok, ии, кадры
