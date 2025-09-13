В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io

В списке запрещённых страниц на сайте Роскомнадзора появилась запись о блокировке платформы Itch.io, обращает внимание «Кибер». В реестре даётся ссылка на соответствующий закон, но непосредственная причина принятой меры не указывается.

Решение о блокировке сайта Itch.io вступило в силу с 10 сентября («Роскомнадзор, 3356560-URL-on, 10.09.2025»). В качестве причины приведена ссылка на статью 15.1 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — можно сделать вывод, что ресурс заблокирован из-за того, что на нём размещена запрещённая в России информация. Конкретная причина ведомством не уточняется.

В администрации платформы Itch.io инцидент с блокировкой сайта в России не прокомментировали. На площадке публикуются и продаются игры независимых разработчиков, игровые ресурсы, комиксы, книги и другие цифровые материалы.