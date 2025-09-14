Corsair выплатит пользователям $5,5 млн за некорректную рекламу памяти DDR4 и DDR5

Компания Corsair, известный производитель высокопроизводительного оборудования для геймеров и энтузиастов, достигла соглашения по коллективному иску, связанному с некорректной рекламой скоростей оперативной памяти в профилях XMP (Extreme Memory Profile). По сообщению Tom's Hardware, пользователи, которые приобрели модули памяти с 2018 по 2025 год, смогут претендовать на денежную компенсацию в рамках урегулирования спора.

В 2022 году против Corsair был подан иск «МакКинни и другие против Corsair Gaming», в котором утверждалось, что модули памяти Vengeance и Dominator DDR4/DDR5 рекламировались с указанием высоких скоростей, таких как DDR4-3600 или DDR4-6400, без явного указания, что эти показатели достигаются только при ручной настройке в BIOS через профили разгона XMP. По умолчанию модули работают на стандартных скоростях JEDEC (DDR4-2133 для DDR4 и DDR5-4800 для DDR5), а достижение заявленных скоростей зависит от процессора, материнской платы и качества чипов.

Corsair не признала вину, но согласилась на урегулирование спора на сумму $5,5 млн. Компания также обязалась добавить на упаковку и сайты уточнения, включая формулировку «up to» для скоростей передачи данных и информацию о необходимости разгона. Соглашение распространяется на американских покупателей наборов памяти DDR4 и DDR5.

Можно подать до пяти заявок на компенсацию без предоставления чеков для небольших сумм. Размер выплат зависит от числа поданных заявок. Заявки принимаются на сайте производителя до 28 октября 2025 года, а окончательное слушание по урегулированию назначено на 4 декабря 2025 года. Примечательно, что проблема рекламы скоростей XMP не уникальна для Corsair — большинство производителей памяти указывают в рекламе скоростные профили разгона, а не базовые стандарты JEDEC.