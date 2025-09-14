В Москве открылся Национальный космический центр — новая штаб-квартира «Роскосмоса»

Президент РФ Владимир Путин открыл Национальный космический центр (НКЦ), который станет штаб-квартирой госкорпорации «Роскосмос». В церемонии принимали участие первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, а также космонавты и сотрудники ракетно-космической отрасли.

В сообщении отмечается, что впервые в истории отечественной космонавтики более 30 ведущих организаций отрасли объединятся на одной площадке. Это упростит кооперацию между ними, а также будет способствовать ускорению разработки новых ракетно-космических технологий. В дополнение к этому в НКЦ смогут разместиться частные технологические компании для усиления государственно-частного партнёрства в отрасли.

Ещё в НКЦ развернут Центр управления полётами перспективной Российской орбитальной станции (РОС). «Вот здесь, в этом зале, будет располагаться центр управления полётом Российской орбитальной станции, который как раз чуть ранее нам докладывал генеральный директор РК «Энергия» Игорь Мальцев <…> Здесь будут центры управления всей орбитальной группировкой Российской Федерации, как связных аппаратов, как навигационных, так и дистанционного зондирования Земли», — сказал во время открытия НКЦ Дмитрий Баканов. Он также добавил, что в центре разместятся лаборатории, использующие искусственный интеллект для проектирования и моделирования новой космической техники.

Напомним, НКЦ создан по поручению президент РФ Владимира Путина и реализован совместно госкорпорацией «Роскосмос» и правительством Москвы. Визитной карточкой центра стала 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем. НКЦ возведён на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.