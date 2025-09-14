Сегодня 14 сентября 2025
Спрос на iPhone 17 в Китае бьёт исторические рекорды — и это даже без iPhone Air

Презентация новых смартфонов Apple iPhone 17 в Китае прошла с большим успехом. Количество предварительных заказов на покупку новых моделей уже достигло рекордных значений в стране, где последние годы Apple сталкивалась с трудностями. Похоже, что в этом году американская компания сумела провести успешный запуск новинок на одном из важнейших рынков, что способствовало возрождению спроса.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Всего через минуту после старта предзаказов на крупнейшей розничной платформе JD.com объём продаж iPhone 17 превысил аналогичный показатель iPhone 16 за весь первый день. Наибольшей популярностью пользуется базовый iPhone 17 с накопителем на 256 Гбайт. По данным источника, спрос был настолько высоким, что у желающих оформить предзаказ возникали трудности с оформлением на официальном сайте Apple. В некоторых случаях обработка платежей занимала несколько минут. Все временные интервалы для самовывоза iPhone 17 Pro Max в фирменных магазинах Apple в Шанхае были заняты в течение 20 минут после старта предзаказов. Более того, к началу выходных желающим приобрести iPhone 17 в Гуанчжоу пришлось бы ждать доставки до 15 октября.

Аналитики незамедлительно оценили успех Apple на старте продаж новых смартфонов компании в Китае. Старший директор по исследованиям в аналитической компании IDC Набила Попал (Nabila Popal) отметил, что Apple удалось сегментировать свой продуктовый ряд таким образом, чтобы каждая модель отвечала потребностям конкретных пользователей. Это, по его словам, в значительной степени стимулировало рост спроса.

В сообщении отмечается, что Apple смогла оживить интерес к iPhone, несмотря на то, что в Китае в настоящее время нельзя предзаказать iPhone Air, сверхтонкий смартфон, толщина корпуса которого всего 5,6 мм. Это связано с тем, что американская компания ещё не успела получить разрешение местных регуляторов на продажу смартфона без физической SIM-карты. Поскольку iPhone Air поставляется только с eSIM, Apple необходимо получить разрешение Министерства промышленности и информационных технологий, прежде чем смартфоны начнут продаваться в стране.

Несмотря на то, что такое разрешение ещё не было получено, источник отмечает, что компания работает над этим. После получения одобрения регулятора iPhone Air сможет улучшить показатели продаж Apple в стране, поскольку все три государственные оператора связи готовы продавать iPhone Air с eSIM, но только после получения соответствующего разрешения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
iphone 17, apple, китай
