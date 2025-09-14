Сегодня 14 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Издатель Rolling Stone и Billboard подал...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковике

На этой неделе компания Penske Media, являющаяся владельцем журналов Rolling Stone, Billboard и Variety, подала в суд на Google. IT-гигант обвиняется в незаконном использовании журналистских материалов для генерации ИИ-сводок в верхней части поисковой выдачи Google, что снижает посещаемость сайтов Penske.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Иск Penske в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, стал первым случаем, когда крупное американское издательство вступило в судебную тяжбу с Google из-за функции ИИ-ответов в поисковике. При этом другие представители СМИ уже несколько месяцев заявляют о том, что подобные функции перетягивают на себя трафик с их сайтов, тем самым снижая размер дохода, получаемого от рекламы и подписок.

В исковом заявлении Penske говорится, что Google добавляет сайты издателей в результаты поиска только в тех случаях, если может использовать публикуемые на них материалы для генерации ИИ-сводок. Истец отмечает, что, не имея подобного рычага воздействия на издателей Google пришлось бы платить им за получение возможности переиздавать уже опубликованные материалы или задействовать их в процессе обучения нейросетей. По мнению авторов иска, Google смогла навязать такие условия благодаря своему доминирующему положению в сфере интернет-поиска.

Ещё в иске Penske сказано, что примерно 20 % поисковых запросов, которые должны ссылаться на сайты компании, теперь отображаются как сгенерированные ИИ-сводки. Тексты таких ответов часто полностью закрывают запрос, из-за чего пользователи перестают переходить на страницу источника. Ожидается, что эта доля будет расти, из-за чего доходность сайтов продолжит снижаться. Уже сейчас доход Penske от партнёрских программ снизился более чем на треть относительно пикового значения, зафиксированного в конце прошлого года. По данным издательства, это произошло из-за снижения трафика, чему способствовало появиление в поисковике ИИ-сводок.

Google в ответ на обвинения заявила, что компания использует ИИ-обзоры для предоставления пользователям лучшего опыта и перенаправления трафика на более широкий спектр сайтов. «Благодаря функции ИИ-обзоров пользователи считают поиск более полезным и чаще используют его, что открывает новые возможности для обнаружения контента. Мы будем оспаривать эти необоснованные претензии», — заявил представитель Google.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Британская энциклопедия» подала в суд на Perplexity за копирование текстов
Бывший сотрудник подал на WhatsApp в суд из-за игнорирования проблем с кибербезопасностью
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ
Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io
Теги: ии-сводки, поиск, google, судебное разбирательство
ии-сводки, поиск, google, судебное разбирательство
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple опубликовала цены на ремонт iPhone Air: порадовать нечем
Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг
Corsair выплатит пользователям компенсацию в $5,5 млн за «неправильные» скорости DDR4 и DDR5
Флагманский внедорожник BYD YangWang U8L за $179 800 предлагает 1180 л.с. и разгон за 3,5 секунды до «сотни»
Китайские учёные запихнули ДНК в кассету и создали накопитель нового поколения ёмкостью до 36 Пбайт
Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковике 59 мин.
Очки будущего за $800, ИИ и метавселенная: Meta готовит серию крупных анонсов на предстоящей неделе 2 ч.
Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года 15 ч.
Новая статья: Cronos: The New Dawn — не делай нас едиными. Рецензия 20 ч.
Новая статья: Gamesblender № 743: анонс Lenovo Legion Go 2, «слишком сложная» Silksong и планы на Wolfenstein 3 21 ч.
Петя вернулся: обнаружен опасный вирус-вымогатель HybridPetya, который обходит UEFI Secure Boot 13-09 19:28
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам 13-09 14:35
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io 13-09 12:55
Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз 13-09 12:34
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 11 23H2 13-09 10:35
Спрос на iPhone 17 в Китае бьёт исторические рекорды — и это даже без iPhone Air 3 ч.
Bain Capital продала китайские ЦОД ChinData за $4 млрд 7 ч.
В Москве открылся Национальный космический центр — новая штаб-квартира «Роскосмоса» 9 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-32» с российской полупроводниковой установкой долетел до МКС 10 ч.
Заднеприводная версия Tesla Cybertruck снята с продажи спустя пять месяцев с момента дебюта 14 ч.
С начала года рынок гибридов и электромобилей вырос на 25 %, но основной рост наблюдался за пределами крупнейших регионов 14 ч.
Microsoft сможет претендовать на меньшую долю выручки OpenAI по условиям нового контракта 15 ч.
Китай начал расследование политики США в сфере полупроводников, точнее, даже два расследования 19 ч.
Shell изобрела эликсир быстрой зарядки — с ним зарядить электромобиль можно всего за 10 минут 13-09 18:03
В свежем топ-10 самых продаваемых смартфонов оказалось пять iPhone, четыре Galaxy и Xiaomi Redmi 14C 13-09 16:44