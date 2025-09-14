Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковике

На этой неделе компания Penske Media, являющаяся владельцем журналов Rolling Stone, Billboard и Variety, подала в суд на Google. IT-гигант обвиняется в незаконном использовании журналистских материалов для генерации ИИ-сводок в верхней части поисковой выдачи Google, что снижает посещаемость сайтов Penske.

Иск Penske в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, стал первым случаем, когда крупное американское издательство вступило в судебную тяжбу с Google из-за функции ИИ-ответов в поисковике. При этом другие представители СМИ уже несколько месяцев заявляют о том, что подобные функции перетягивают на себя трафик с их сайтов, тем самым снижая размер дохода, получаемого от рекламы и подписок.

В исковом заявлении Penske говорится, что Google добавляет сайты издателей в результаты поиска только в тех случаях, если может использовать публикуемые на них материалы для генерации ИИ-сводок. Истец отмечает, что, не имея подобного рычага воздействия на издателей Google пришлось бы платить им за получение возможности переиздавать уже опубликованные материалы или задействовать их в процессе обучения нейросетей. По мнению авторов иска, Google смогла навязать такие условия благодаря своему доминирующему положению в сфере интернет-поиска.

Ещё в иске Penske сказано, что примерно 20 % поисковых запросов, которые должны ссылаться на сайты компании, теперь отображаются как сгенерированные ИИ-сводки. Тексты таких ответов часто полностью закрывают запрос, из-за чего пользователи перестают переходить на страницу источника. Ожидается, что эта доля будет расти, из-за чего доходность сайтов продолжит снижаться. Уже сейчас доход Penske от партнёрских программ снизился более чем на треть относительно пикового значения, зафиксированного в конце прошлого года. По данным издательства, это произошло из-за снижения трафика, чему способствовало появиление в поисковике ИИ-сводок.

Google в ответ на обвинения заявила, что компания использует ИИ-обзоры для предоставления пользователям лучшего опыта и перенаправления трафика на более широкий спектр сайтов. «Благодаря функции ИИ-обзоров пользователи считают поиск более полезным и чаще используют его, что открывает новые возможности для обнаружения контента. Мы будем оспаривать эти необоснованные претензии», — заявил представитель Google.