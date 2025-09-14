Сегодня 14 сентября 2025
TSMC запустила производство мёда, потому что пчёлам приглянулись полупроводниковые заводы компании

Тайваньский производитель полупроводниковой продукции TSMC объявил о сотрудничестве с местными пчеловодами для производства мёда «Цзи Ми» (Ji Mi). Производство золотистого мёда стало возможным благодаря восстановлению растительности вокруг заводов крупнейшего контрактного производителя чипов. Оно организовано в рамках реализации масштабных экологических инициатив, а также усилий компании в направлении устойчивого развития.

Источник изображений: TSMC

Источник изображений: TSMC

На этой неделе представители TSMC посетили «Форум совместного процветания и роста», прошедший в рамках Азиатско-Тихоокеанской выставки устойчивого развития. На мероприятии старший вице-президент TSMC по корпоративной устойчивости Хо Ли-мэй (Ho Li-mei) заявила, что приверженность компании экологической интеграции уже принесла очень ценные, а порой и неожиданные дивиденды.

Ярким примером деятельности компании в этом направление является возвращение пчёл в локальную экосистему непосредственно вокруг масштабных производственных объектов TSMC. Причём пчёлы там появились естественным образом после восстановления видов растений, отобранных на основе экологических исследований для подбора наиболее подходящих видов для местной среды обитания. После этого TSMC объединилась с местными пчеловодами и Университетом Тунхай для производства эксклюзивного мёда «Цзи Ми».

Восстановление природного баланса проявилось и другими способами: в близлежащие водоёмы вернулись характерные для этой местности виды рыб, а на территории фабрик впервые в истории тайваньской полупроводниковой индустрии появились светлячки — насекомые, крайне чувствительные к качеству окружающей среды.

Источник:

Теги: tsmc, экология, производство меда
