До следующей весны Apple выпустит ещё десять новых продуктов

Поскольку тема минувшей презентации Apple постепенно отходит на второй план, Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg привычно сосредоточился на перечислении тех новых продуктов, которые компания должна, по его мнению, успеть представить в ближайшие месяцы. Если захватывать не только конец этого, но и весну следующего года, наберётся список из десяти новинок.

Прежде всего, уже в следующем месяце может появиться обновлённый планшет iPad Pro с более производительным процессором M5. Помимо более современного чипа, устройство получит дополнительную селфи-камеру, которая будет доступна в портретной ориентации, а не только в альбомной. Учитывая, что планшеты нередко используются для видеоконференций, подобная универсальность наверняка будет востребована покупателями.

До конца текущего года может выйти и обновлённая гарнитура дополненной реальности Apple, хотя статуса «Vision Pro 2» она вряд ли будет заслуживать. Скорее всего, в дополнение к более производительному процессору M5 вместо нынешнего M2, гарнитура ещё получит и обновлённый ремень для крепления на голове. В массе и габаритах устройства положительных изменений не произойдёт, они ожидаются не ранее 2027 года, когда гарнитура подвергнется более серьёзной переработке.

Метка AirTag 2 на базе современного чипа U2 тоже может появиться на рынке в текущем году, им с нею поделятся беспроводные наушники AirPods Pro 3, представленные в этом месяце. Новый чип позволит метке более точно определять своё местоположение.

В семействе умных устройств для дома до конца года должны появиться обновлённые Apple TV и HomePod mini. Им от нового семейства iPhone достанется чип N1, предназначенный для работы по передаче информации в сети. Со следующего года Apple TV обзаведётся поддержкой новых ИИ-функций Apple Intelligence, которые будут реализованы после выхода обновлённого голосового ассистента Siri весной следующего года. У HomePod mini могут появиться новые варианты окраски.

В следующем году запас новинок Apple будет не менее представительным, по мнению Гурмана. Хотя обновления MacBook Pro традиционно происходят в октябре, чтобы обеспечить будущих потенциальных владельцев подарками на Новый год и Рождество, с очередной версией ноутбука Apple затянет до весны 2026 года. Особых изменений в дизайне не ожидается, но MacBook Pro обзаведётся актуальным процессором M5. Это же до конца первого квартала 2026 года сделает и MacBook Air.

На рубеже текущего и следующего годов может появиться и один из внешних мониторов Apple в обновлённом исполнении. Pro Display XDR последний раз обновлялся в 2019 году, а Mac Studio Display — в 2022 году. Скорее всего, оба готовящихся внешних монитора Apple будут иметь типоразмер 27 дюймов.

До конца первой половины следующего года должен выйти iPhone 17e, который предсказуемо получит процессор A19 от семейства смартфонов Apple, представленных в текущем месяце. Устройство Smart Home Hub, дебют которого затягивался из-за подготовки более совершенной версии Siri, также может появиться на рынке в следующем полугодии.

В конце своего воскресного дайджеста Гурман отмечает, что в сегменте умных устройств для дома Apple готовит и ряд других новинок. К ним можно отнести камеры видеонаблюдения. Позже компания постарается представить умное устройство с дисплеем и роботизированным манипулятором. Кроме того, Apple разрабатывает мобильных роботов, хотя до их выхода ещё очень далеко.