Сегодня 15 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники До следующей весны Apple выпустит ещё де...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

До следующей весны Apple выпустит ещё десять новых продуктов

Поскольку тема минувшей презентации Apple постепенно отходит на второй план, Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg привычно сосредоточился на перечислении тех новых продуктов, которые компания должна, по его мнению, успеть представить в ближайшие месяцы. Если захватывать не только конец этого, но и весну следующего года, наберётся список из десяти новинок.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Прежде всего, уже в следующем месяце может появиться обновлённый планшет iPad Pro с более производительным процессором M5. Помимо более современного чипа, устройство получит дополнительную селфи-камеру, которая будет доступна в портретной ориентации, а не только в альбомной. Учитывая, что планшеты нередко используются для видеоконференций, подобная универсальность наверняка будет востребована покупателями.

До конца текущего года может выйти и обновлённая гарнитура дополненной реальности Apple, хотя статуса «Vision Pro 2» она вряд ли будет заслуживать. Скорее всего, в дополнение к более производительному процессору M5 вместо нынешнего M2, гарнитура ещё получит и обновлённый ремень для крепления на голове. В массе и габаритах устройства положительных изменений не произойдёт, они ожидаются не ранее 2027 года, когда гарнитура подвергнется более серьёзной переработке.

Метка AirTag 2 на базе современного чипа U2 тоже может появиться на рынке в текущем году, им с нею поделятся беспроводные наушники AirPods Pro 3, представленные в этом месяце. Новый чип позволит метке более точно определять своё местоположение.

В семействе умных устройств для дома до конца года должны появиться обновлённые Apple TV и HomePod mini. Им от нового семейства iPhone достанется чип N1, предназначенный для работы по передаче информации в сети. Со следующего года Apple TV обзаведётся поддержкой новых ИИ-функций Apple Intelligence, которые будут реализованы после выхода обновлённого голосового ассистента Siri весной следующего года. У HomePod mini могут появиться новые варианты окраски.

В следующем году запас новинок Apple будет не менее представительным, по мнению Гурмана. Хотя обновления MacBook Pro традиционно происходят в октябре, чтобы обеспечить будущих потенциальных владельцев подарками на Новый год и Рождество, с очередной версией ноутбука Apple затянет до весны 2026 года. Особых изменений в дизайне не ожидается, но MacBook Pro обзаведётся актуальным процессором M5. Это же до конца первого квартала 2026 года сделает и MacBook Air.

На рубеже текущего и следующего годов может появиться и один из внешних мониторов Apple в обновлённом исполнении. Pro Display XDR последний раз обновлялся в 2019 году, а Mac Studio Display — в 2022 году. Скорее всего, оба готовящихся внешних монитора Apple будут иметь типоразмер 27 дюймов.

До конца первой половины следующего года должен выйти iPhone 17e, который предсказуемо получит процессор A19 от семейства смартфонов Apple, представленных в текущем месяце. Устройство Smart Home Hub, дебют которого затягивался из-за подготовки более совершенной версии Siri, также может появиться на рынке в следующем полугодии.

В конце своего воскресного дайджеста Гурман отмечает, что в сегменте умных устройств для дома Apple готовит и ряд других новинок. К ним можно отнести камеры видеонаблюдения. Позже компания постарается представить умное устройство с дисплеем и роботизированным манипулятором. Кроме того, Apple разрабатывает мобильных роботов, хотя до их выхода ещё очень далеко.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Будущие устройства Apple будут отдавать приоритет функциональности, а не дизайну
Эксперты составили длинный список компромиссов, на которые пошла Apple при создании тонкого iPhone Air
Составлен список новинок Apple, о которых компания не говорила на вчерашней презентации
Samsung в этом месяце приступит к массовому выпуску 2-нм процессоров Exynos 2600
Apple A19 Pro из iPhone 17 Pro обошёл Ryzen 9 9950X по однопоточной производительности в Geekbench
Nvidia настаивает, что не снимала с производства GeForce RTX 5080 FE и 5090 FE, но «иногда их может не хватать»
Теги: apple, apple vision pro, apple m5, airtag 2, siri
apple, apple vision pro, apple m5, airtag 2, siri
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
TSMC запустила производство мёда, потому что пчёлам приглянулись полупроводниковые заводы компании
Apple A19 Pro из iPhone 17 Pro обошёл Ryzen 9 9950X по однопоточной производительности в Geekbench
Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг
Corsair выплатит пользователям компенсацию в $5,5 млн за «неправильные» скорости DDR4 и DDR5
Google Gemini удалось стать самым популярным бесплатным приложением для iPhone в США
Team Falcons стала чемпионом The International 2025, обыграв Xtreme Gaming — итоги главного турнира года по Dota 2 39 мин.
Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковике 15 ч.
Microsoft сможет претендовать на меньшую долю выручки OpenAI по условиям нового контракта 14-09 05:34
Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года 14-09 05:25
Новая статья: Cronos: The New Dawn — не делай нас едиными. Рецензия 14-09 00:07
Новая статья: Gamesblender № 743: анонс Lenovo Legion Go 2, «слишком сложная» Silksong и планы на Wolfenstein 3 13-09 23:34
Петя вернулся: обнаружен опасный вирус-вымогатель HybridPetya, который обходит UEFI Secure Boot 13-09 19:28
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам 13-09 14:35
С сентябрьским патчем из Windows 11 изъяли PowerShell 2.0 и не только 13-09 13:37
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io 13-09 12:55
Biostar выпустила индустриальные компьютеры EdgeComp MS-NANX 8G/16G на базе NVIDIA Jetson Orin NX 31 мин.
Привлекательные цены на подержанные электромобили подняли объёмы продаж в июле на 40 % 43 мин.
До следующей весны Apple выпустит ещё десять новых продуктов 2 ч.
Будущие устройства Apple будут отдавать приоритет функциональности, а не дизайну 3 ч.
Samsung в этом месяце приступит к массовому выпуску 2-нм процессоров Exynos 2600 5 ч.
Новая статья: Обзор ASUS Zenbook 14 (UM3406K): ультрабук эры искусственного интеллекта 10 ч.
Nvidia настаивает, что не снимала с производства GeForce RTX 5080 FE и 5090 FE, но «иногда их может не хватать» 12 ч.
Очки будущего за $800, ИИ и метавселенная: Meta готовит серию крупных анонсов на предстоящей неделе 16 ч.
Спрос на iPhone 17 в Китае бьёт исторические рекорды — и это даже без iPhone Air 17 ч.
Bain Capital продала китайские ЦОД ChinData за $4 млрд 21 ч.