Microsoft добавит в Windows 11 встроенный тест скорости интернета

Microsoft может вскоре добавить в Windows 11 функцию проверки скорости интернета, сообщил ресурс Tom's Hardware. По словам источника, новая функция присутствует в предварительных сборках операционной системы на каналах Canary, Dev и Beta.

Источник изображения: X

Источник изображения: X

Новая кнопка доступа к этой функции появляется, если кликнуть правой кнопкой мыши по значку сетевого соединения в области уведомлений в углу панели задач, или же по ярлыку на всплывающем меню «Быстрые настройки Wi-Fi». Нажав на любой из них, пользователь перейдёт в Bing для проведения проверки скорости интернета. То есть данная функция не является полностью нативной и может по-прежнему зависеть от сторонних сервисов, отметил Tom's Hardware.

Ресурс также сообщил, что Microsoft работает над обновлением страницы мобильных устройств в настройках Bluetooth, на которой будут отображаться все подключенные телефоны и с неё можно будет управлять всеми их функциями.

Также перерабатываются страницы настроек конфиденциальности и безопасности, чтобы сделать их более понятными благодаря расширенным заголовкам и описаниям, а также новой странице «фоновые ИИ-задачи». Все эти изменения были обнаружены в сборках 26220.6682 и 26120.6682 (KB5065782) для разработки и бета-тестирования на каналах для участников программы предварительной оценки Windows Insider. Это означает, что нет полной гарантии их появления в Windows 11, а также, что могут последовать их дальнейшие изменения. Впрочем, речь идёт о небольших улучшениях платформы, а не спорных обновлениях, поэтому их появление в Windows 11 является лишь вопросом времени.

Источник:

Теги: microsoft, windows 11, операционная система, обновление
