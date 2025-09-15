Сегодня 15 сентября 2025
Юрлицо российского игрового движка Nau Engine, в который VK хотела вложить 1 млрд руб., ликвидируется

ООО «Н-Джинн», являющееся юрлицом российского игрового движка с открытым исходным кодом Nau Engine, находится на стадии ликвидации. Процедура стартовала 25 августа, а ликвидатором ООО назначена Шахгельдян Гаянэ Георгиевна. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Последняя статья в блоге на сайте проекта опубликована 25 ноября прошлого года, а в Telegram-канале — 18 февраля. В последних публикациях сообщалось, что техническим сопровождением проекта будет заниматься Санкт-Петербургский университет ИТМО совместно с Ассоциацией профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), в состав которой входят VK Play, Astrum Entertainment, United Games. По данным источника, дальнейшее развитие продукта будет зависеть от сообщества разработчиков игровой индустрии.

В сообщении сказано, что Nau Engine продолжит развиваться в формате проекта с открытым исходным кодом. Децентрализованная модель разработки не предполагает наличие юрлица. Развитие движка продолжается силами АПРИОРИ при техническом сопровождении ИТМО. В текущем году продолжается взаимодействие с сообществом разработчиков, сбор обратной связи и внедрение разрабатываемых сторонних модулей.

Отмечается, что ранее VK сообщал о планах инвестировать в Nau Engine 1 млрд рублей. Компания говорила о намерении создать отечественный игровой движок ещё в 2022 году. В числе потенциальных пользователей назывались не только игровые студии, но и вузы, колледжи и многопрофильные компании. Финансирование версии с открытым исходным кодом должно было осуществляться за счёт продажи лицензий на коммерческую версию, в том числе по подписке. Официально VK объявил о начале разработки игрового движка в 2023 году.

В сообщении также сказано, что Nau Engine не стал востребованным решением на рынке, поскольку студии продолжают выпускать проекты на зарубежных Unity и Unreal Engine. «В итоге проект мог так и остаться в контуре ИТМО и служить инструментом для экспериментов студентов в университете», — считает осведомлённый источник.

nau engine, игровой движок, игры
