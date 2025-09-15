Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»

Разработчики Atomic Heart не воспользовались возможностью добавить в игру вдохновлённого «Ну, погоди!» механического зайца, а создатели ролевого MMO-шутера Pioner свой шанс не упустили.

Российская студия с сербской штаб-квартирой GFA Games на днях представила одного из боссов, который появится в Pioner. Речь идёт о Заводском Аннигиляторе Явных Целей — сокращённо З.А.Я.Ц.

З.А.Я.Ц. был некогда передовым изобретением в области боевой робототехники и к настоящему моменту остался бы одним из забытых прототипов, если бы его не доработал неизвестный учёный.

Теперь эта экспериментальная машина угрожает всему живому на Тартаре. З.А.Я.Ц. обладает самым современным вооружением и окружён менее совершенными, но всё ещё смертоносными роботами.

Анонс З.А.Я.Ц. сопровождался 13-секундным геймплейным роликом (см. видео ниже), который демонстрирует угрожающий механизм со всех сторон. В дизайне персонажа прослеживается наследие «Ну, погоди!».

В комментариях к записи разработчики Pioner подтвердили, что всё ещё планируют запуск игры до конца 2025 года. Релиз ожидается сначала на PC через Steam (Windows и Linux), а затем на PS5, Xbox Series X и S.

Игра будет платной, но с микротранзакциями (только косметические предметы, которые не выбиваются из атмосферы). Также обещают PvP и PvE, широкий арсенал и бестиарий, графику на Unreal Engine 4 и озвучку от GamesVoice.