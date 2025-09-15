Сегодня 15 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Разработчики Pioner показали босса, вдох...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»

Разработчики Atomic Heart не воспользовались возможностью добавить в игру вдохновлённого «Ну, погоди!» механического зайца, а создатели ролевого MMO-шутера Pioner свой шанс не упустили.

Источник изображения: «Союзмульфильм»

Источник изображения: «Союзмульфильм»

Российская студия с сербской штаб-квартирой GFA Games на днях представила одного из боссов, который появится в Pioner. Речь идёт о Заводском Аннигиляторе Явных Целей — сокращённо З.А.Я.Ц.

З.А.Я.Ц. был некогда передовым изобретением в области боевой робототехники и к настоящему моменту остался бы одним из забытых прототипов, если бы его не доработал неизвестный учёный.

Источник изображения: GFA Games

Источник изображения: GFA Games

Теперь эта экспериментальная машина угрожает всему живому на Тартаре. З.А.Я.Ц. обладает самым современным вооружением и окружён менее совершенными, но всё ещё смертоносными роботами.

Анонс З.А.Я.Ц. сопровождался 13-секундным геймплейным роликом (см. видео ниже), который демонстрирует угрожающий механизм со всех сторон. В дизайне персонажа прослеживается наследие «Ну, погоди!».

В комментариях к записи разработчики Pioner подтвердили, что всё ещё планируют запуск игры до конца 2025 года. Релиз ожидается сначала на PC через Steam (Windows и Linux), а затем на PS5, Xbox Series X и S.

Игра будет платной, но с микротранзакциями (только косметические предметы, которые не выбиваются из атмосферы). Также обещают PvP и PvE, широкий арсенал и бестиарий, графику на Unreal Engine 4 и озвучку от GamesVoice.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Спустя восемь лет ожиданий Escape from Tarkov наконец взяла курс на Steam
Создатели российского MMO-шутера Pioner отчитались о результатах стресс-теста и представили планы по улучшению PvP
Разработчики российского MMO-шутера Pioner раскрыли, как будут улучшать игру по итогам тестирования в Steam
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
Сюжетный боевик Squadron 42 во вселенной Star Citizen могут опять перенести — разработчик поставил под сомнение релиз в 2026 году
«Будто фанатский фильм посмотрел»: Netflix подтвердила дату выхода четвёртого сезона «Ведьмака», а новый тизер сериала утонул в дизлайках
Теги: pioner, gfa games, шутер
pioner, gfa games, шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
TSMC запустила производство мёда, потому что пчёлам приглянулись полупроводниковые заводы компании
Apple A19 Pro из iPhone 17 Pro обошёл Ryzen 9 9950X по однопоточной производительности в Geekbench
Считавшаяся неудачной сделка по покупке Sun в итоге сделала Oracle облачным гигантом
Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг
Производители флеш-памяти готовятся резко задрать цены — грядёт подорожание SSD
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!» 24 мин.
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали 2 ч.
Сюжетный боевик Squadron 42 во вселенной Star Citizen могут опять перенести — разработчик поставил под сомнение релиз в 2026 году 3 ч.
«Будто фанатский фильм посмотрел»: Netflix подтвердила дату выхода четвёртого сезона «Ведьмака», а новый тизер сериала утонул в дизлайках 4 ч.
Юрлицо российского игрового движка Nau Engine, в который VK хотела вложить 1 млрд руб., ликвидируется 4 ч.
Создатель инди-хита Balatro пожаловался на выгорание и перенёс выход патча 1.1 на неопределённый срок 4 ч.
«Я хотел бы сделать это ради детей», — Трамп собирается снова отсрочить запрет TikTok в США 4 ч.
«Т-банк» запустил бесконтактную оплату для iPhone через Bluetooth Low Energy 4 ч.
МТС отменила комиссию при пополнении аккаунта Steam, но лишь временно 5 ч.
Microsoft добавит в Windows 11 встроенный тест скорости интернета 6 ч.
Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro 19 мин.
Продажи Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов корпоративного класса растут на фоне бума ИИ 48 мин.
Gigabyte выпустила компактный ИИ ПК AI Top Atom на базе суперчипа NVIDIA GB10 2 ч.
Анонс Xiaomi 16 отменён — компания выпустит сразу Xiaomi 17, «чтобы перенять опыт крупнейшего конкурента» 3 ч.
Китайские власти обвинили Nvidia в нарушении закона при покупке Mellanox в 2020 году 3 ч.
Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители — дешевле Nvidia, но перегреваются и нестабильны 3 ч.
Квартальные затраты на рынке физической инфраструктуры ЦОД приблизились к $9 млрд — продажи СЖО подскочили на 156 % 4 ч.
Квартальные продажи корпоративного WLAN-оборудования достигли $2,6 млрд 4 ч.
SK hynix завершила разработку памяти HBM4 для ИИ-систем 4 ч.
Oracle предоставит НАТО суверенное облако OCI 6 ч.