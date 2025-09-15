Microsoft изменила работу геймпадов Xbox в Windows 11

Microsoft приступила к тестированию изменений в работе геймпадов Xbox в Windows 11. Теперь пользователям будет удобнее переключаться между приложениями и играми.

Microsoft хочет сделать процесс взаимодействия с операционной системой Windows 11 с помощью контроллеров Xbox более удобным. Теперь с помощью кнопки Xbox можно легко получить доступ к меню «Представление задач», для чего достаточно просто нажать её и удерживать. При этом быстрое нажатие с последующим удержанием по-прежнему служит для отключения устройства.

Это изменение приведёт работу контроллеров Xbox в соответствие с тем, что ранее уже было сделано для портативных игровых консолей, работающих под управлением Windows 11. Грядущие портативные консоли, такие как ROG Ally, будут оснащать кнопкой Xbox, длительное нажатие которой запускает удобный для этого форм-фактора инструмент переключения между задачами. Microsoft доработала эту опцию, добавив к ней новую анимацию.

В настоящее время однократное нажатие кнопки Xbox на портативных консолях или контроллерах Xbox запускает игровую панель в Windows 11. Это позволяет получить доступ к виджетам, играм, информации о производительности. Что касается упомянутого ранее нововведения, то на данный момент оно доступно участникам программы предварительной оценки Windows Insider на канале Dev. Когда оно может стать общедоступным, пока неизвестно.