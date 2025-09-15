Сегодня 15 сентября 2025
Western Digital предупредила о повышении цен на все виды HDD

После повышения цен SanDisk на NAND на 10 % и недельной заморозки цен у Micron, Western Digital стала третьей компанией, уведомившей клиентов о подорожании носителей информации — в данном случае жёстких дисков. Компания заявила о беспрецедентном спросе на все виды продукции в своём портфеле и массированных инвестициях в передовые инновации, что привело её к необходимости повысить цены на HDD. Кроме того, продолжающийся переход компании на морские перевозки может увеличить сроки доставки продукции на шесть-десять недель.

Источник изображений: Western Digital

Источник изображений: Western Digital

Действия игроков на рынке накопителей отражают структурные изменения в этом сегменте на фоне быстрого развития сервисов искусственного интеллекта. В то время как провайдеры облачных сервисов продолжают демонстрировать рекордные доходы, такие технологические гиганты, как Google и Oracle, активно расширяют инфраструктуру ИИ и переходят на высокопроизводительные приложения для обработки нейросетевого вывода, что способствует значительному росту спроса на высокоёмкие системы хранения данных.

Впрочем, подорожание, очевидно, затронет не только серверные и ёмкие модели HDD, но и потребительские решения. В письме, разосланном руководством Western Digital своим клиентам, говорится: «Мы будем постепенно повышать цены на все виды HDD, начиная с данного момента». При этом масштабы предстоящего подорожания пока неизвестны.

Отраслевые источники сообщают, что сроки поставки жёстких дисков высокой ёмкости из-за ажиотажного спроса уже увеличились почти до одного года. В ответ на это производители NAND активно разрабатывают продукты класса Nearline SSD, стремясь сократить текущий ценовой разрыв с жёсткими дисками — с нынешнего 4–5-кратного до примерно трёхкратного — чтобы стимулировать их внедрение среди крупных клиентов.

Источник:

western digital, повышение цен, спрос, задержки
