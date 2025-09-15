Сегодня 15 сентября 2025
Наушники Apple AirPods получили семь новых функций с iOS 26

Apple выпустила стабильную версию iOS 26 — крупное обновление программного обеспечения для iPhone. Однако в нём содержатся нововведения не только для смартфонов компании, но и для наушников AirPods. В большей степени это касается моделей AirPods Pro 2, AirPods 4 и представленных ранее в этом месяце AirPods Pro 3.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Каждый год Apple выпускает новые функции для владельцев наушников AirPods, обновляя прошивку. Нынешний год не стал исключением. Вместе с iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe, Apple выпустила прошивку для AirPods, после установки которой владельцам наушников компании станут доступны новые функции. Для некоторых моделей наушников версия прошивки 8A356 вместе с обновлениями операционной системы смартфона добавит сразу семь новых функций:

  • автоматическая остановка воспроизведения при засыпании;
  • уведомления о зарядке аккумулятора;
  • автоматическое переключение на CarPlay;
  • перевод речи собеседника в режиме онлайн;
  • запись звука студийного качества;
  • функции управления камерой сопряжённого устройства;
  • улучшенное качество передачи голоса при звонках.

Некоторые из новых функций будут доступны только в наиболее актуальных моделях наушников Apple. К примеру, владельцы AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4 смогут оценить онлайн-перевод речи собеседника, которая является одной из функций на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. С её помощью можно общаться с людьми на иностранных языках.

Трудно сказать, насколько востребована функция записи аудио с помощью AirPods, но очевидно, что разработчики повысили качество получаемых таким образом записей. Функция управления камерой сопряжённого устройства Camera Remote работает также, как и аналогичное приложение для Apple Watch. По сути, пользователь может сделать фото или записать видео с помощью элементов управления наушников. В дополнение к этому, улучшение качества передачи голоса во время звонков сделает процесс общения более комфортным. Функции автоматического отключения при засыпании пользователя, уведомления об уровне заряда кейса для хранения и самих наушников, а также функция переключения на CarPlay, будут доступны для многих моделей AirPods.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ios 26, airpods, apple
