Вышла iOS 26 с дизайном «Жидкое стекло» и новыми функциями Apple Intelligence — обновление уже доступно

Компания Apple выпустила операционную систему iOS 26. Крупнейшее обновление программного обеспечения iPhone со времён iOS 7, выпущенной в 2013 году, теперь доступно в виде бесплатного обновления для совместимых устройств. Помимо нового внешнего вида, в iOS 26 обновлены основные приложения и расширены возможности Apple Intelligence.

Язык дизайна Liquid Glass, использующийся во всём стеке новых версий операционных систем для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV, впечатляет. Изображения всевозможных панелей преломляются и отражает то, что находится под ним, создавая динамичный, текучий эффект, который придаёт глубину экрану блокировки, значкам приложений, панели управления и системным приложениям.

Новый дизайн призван сделать iOS более выразительной, не теряя при этом привычного стиля, а также обеспечивает единообразие на всех платформах Apple.

В iOS 26 обновлён экран блокировки: часы стали более динамичными: они автоматически масштабируются, чтобы оставаться на виду вместе с уведомлениями, а фотографии могут трансформироваться в объёмные сцены с лёгкой трёхмерной глубиной при перемещении устройства.

Обложки альбомов в приложении «Музыка» могут анимироваться вслед за элементами управления воспроизведением, а значки приложений теперь предлагают больше возможностей персонализации благодаря светлым, тёмным, тонированным и прозрачным стилям. Все приложения, включая «Камеру», «Фото», Safari и FaceTime, были переработаны, чтобы соответствовать новому дизайну Liquid Glass. Safari предлагает новый дизайн плавающих вкладок, а FaceTime — обновлённую целевую страницу, на которой недавние контакты отображаются с помощью анимированных постеров и видеопревью.

В iOS 26 расширены возможности Apple Intelligence. «Визуальный ИИ» анализирует всё, что находится на экране, позволяя добавлять события из флаера в «Календарь», переводить текст или задавать вопросы ChatGPT об изображениях и информации, не выходя из приложения. Быстрый перевод работает в «Сообщениях», FaceTime и «Телефоне», предоставляя перевод субтитров на устройстве и даже аудио в режиме реального времени во время звонков.

Быстрые команды используют интеллектуальные функции, такие как составление резюме документов, создание изображений с помощью Image Playground или используют непосредственные модели Apple Intelligence для более сложной автоматизации.

Эмодзи Genmoji, функция, основанная на генеративном ИИ, позволяет комбинировать эмодзи с текстовыми описаниями или настраивать персонажей, созданных на основе фотографий людей из библиотеки «Фото». Image Playground предлагает аналогичные возможности для создания визуальных эффектов и напрямую интегрируется с «Сообщениями».

Также в iOS 26 значительное внимание уделено некоторым повседневным функциям и приложениям. Например, приложение «Телефон» представляет унифицированный макет, объединяющий вкладки «Избранное», «Недавние» и «Голосовая почта», в то время как «Фильтрация вызовов» помогает фильтровать неизвестные номера, а Hold Assist помогает оставаться в очереди во время ожидания на линии при звонках в компании.

В приложении «Сообщения» появились динамические фоны для разговоров, опросы в режиме реального времени и улучшенная фильтрация спама. Групповые чаты теперь отображают индикаторы набора текста для каждого участника и интегрированы с Apple Cash для быстрых платежей.

Приложение «Фото» разделяет «Библиотеку» и «Коллекции» на отдельные виды с новыми возможностями настройки и пространственными фотоэффектами. В приложении «Камера» оптимизирована структура, элементы управления быстрого доступа, добавлена поддержка дистанционного спуска затвора с помощью AirPods.

Приложение «Карты» запоминает любимые маршруты и сохраняет места, которые часто посещаются, для быстрого доступа. В Apple Music добавлены переходы AutoMix, перевод текстов песен и закрепление избранного. В приложении Apple Wallet появилась возможность добавлять цифровой ID с поддержкой TSA, данные о рассроченных платежах в магазинах и более подробное отслеживание заказов с помощью Apple Intelligence.

В разделе «Игры» появилось совершенно новое приложение Apple Games, которое объединяет библиотеку игр, достижения и контент Apple Arcade. Игровой оверлей позволяет настраивать параметры или общаться, не выходя из игры, а интерполяция кадров MetalFX обеспечивает более плавную смену кадров.

Помимо дизайна и приложений, iOS 26 включает в себя множество небольших, но полезных дополнений. Например, функция «Напоминания» предлагает задачи из текста или веб-страниц и автоматически сортирует их по категориям. В разделе «Универсальный доступ» появился общесистемный режим чтения, новые инструменты для работы со шрифтом Брайля и расширенные подсказки. Функции безопасности включают расширенные функции безопасности общения в FaceTime и общих альбомах, а родители теперь могут легко настраивать учётные записи детей.

В iOS 26 появился режим адаптивного питания (Adaptive Power Mode), наряду с существующим режимом энергосбережения. Apple заявляет, что этот режим может при необходимости «регулировать производительность», чтобы продлить время автономной работы iPhone, в том числе немного снижая яркость дисплея и позволяя некоторым процессам «занимать больше времени». Адаптивный режим также автоматически включает энергосбережение, когда оставшийся заряд аккумулятора iPhone достигает отметки 20 %.

Другие обновления включают возможность записи высококачественного звука с помощью AirPods, поддержку Markdown (язык разметки) в приложении «Заметки», улучшенные будильники в приложении «Часы», показ расчётного времени зарядки в приложении «Аккумулятор», отключение SIM-карты с помощью Focus для пользователей двух SIM-карт и улучшенную поддержку eSIM во время путешествий. Подкасты добавляют функцию «Улучшенный диалог» и гибкую настройку скорости воспроизведения, а приложение «Журнал» предлагает несколько журналов, встроенные изображения и карту.

При использовании CarPlay на iPhone под управлением iOS 26 новый дизайн Liquid Glass распространяется и на интерфейс CarPlay.

Начиная с iOS 26, через CarPlay можно отвечать на сообщения стандартными смайликами (сердечко, большой палец вверх или восклицательный знак).

Можно просматривать закреплённые разговоры в приложении «Сообщения» в CarPlay. Появился новый компактный интерфейс для входящих телефонных звонков, позволяющий видеть другую информацию на экране, например, навигацию.

На экране панели управления CarPlay теперь отображаются текущие события, что позволяет быстро отслеживать, например, время прибытия рейса.

В обычной версии CarPlay теперь есть экран виджетов для таких функций, как встречи в календаре и управление аксессуарами HomeKit.

По данным Apple, пользователи iPhone смогут транслировать видео по беспроводной сети на экран CarPlay с помощью AirPlay. В целях безопасности воспроизведение видео будет доступно только при припаркованном автомобиле, чтобы предотвратить отвлечение внимания водителя. Подключённый iPhone сможет определить, когда автомобиль находится в движении, и остановить воспроизведение. Автопроизводителям необходимо добавить поддержку этой функции, поэтому она может быть доступна только в новых моделях автомобилей, и её внедрение может занять некоторое время.

Для обновления до iOS 26 необходимо открыть «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО» и следовать инструкциям. Перед началом обновления убедитесь, что устройство зарегистрировано в iCloud или на Mac. iOS 26 работает на iPhone 12 и более поздних моделях, включая все модели iPhone 13, 14, 15, 16 и 17, а также на iPhone Air и iPhone SE (2-го поколения и новее). Для использования функций Apple Intelligence требуются модели iPhone 16/17/Air или iPhone 15 Pro и Pro Max.