Apple выпустила iPadOS 26 со множеством изменений и дизайном Liquid Glass

Apple выпустила крупное обновление программного обеспечения для своих планшетов iPad в виде iPadOS 26. Apple называет это обновление самым масштабным для iPad за всю историю. Помимо полупрозрачного дизайна Liquid Glass обновление добавляет множество новых функций, делая планшеты iPad более серьёзной альтернативой компьютерам Mac.

Источник изображений: Apple

Новые функции iPadOS 26 в значительной степени направлены на повышение продуктивности и удобства. Они включают новую систему управления окнами приложений, позволяя свободно изменять размер окон и использовать несколько приложений на экране одновременно.

Новая панель меню предлагает важные элементы управления приложениями и ярлыками.

Более универсальное приложение «Документы» позволяет добавлять больше приложений, а также папки с файлами.

Обновлённое приложение «Файлы» по своим возможностям стало больше похоже на Finder из macOS. В iPadOS 26 обновлён курсор. Он стал более точным и похожим на курсор Mac.

Когда пользователи запускают длительный процесс в приложении, фоновые задачи теперь отображаются вместе с текущими действиями, предоставляя полный контроль и чёткое представление о том, что происходит в данный момент. В новой ОС появились также новые инструменты аудиозаписи (локальный захват, изоляция голоса и новое средство выбора ввода).

Добавилось приложение «Предпросмотр» (Preview App), предназначенное для просмотра и редактирования PDF-файлов со встроенными функциями разметки Apple Pencil и автозаполнения. А ещё iPadOS 26 предлагает:

  • Приложение «Журнал» для ведения дневника на iPhone, iPad и Mac.
  • Приложение Apple Games, которое собирает и отображает всю игровую активность в одном месте.
  • Приложение «Телефон», которое позволяет управлять на iPad телефонными звонками с помощью функций Continuous.

Кроме того, Apple обновила приложения «Сообщения», «Музыка», «Фото», «Заметки», «Напоминания», «Карты», «Пароли», «Быстрые команды», добавив к ним ряд новых функций.

iPadOS 26 доступна для загрузки через «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Если iPad поддерживает iPadOS 18, то он будет поддерживать и iPadOS 26. В этом году прекращена поддержка только одной модели iPad — базового iPad 7-го поколения. В список моделей, поддерживающих iPadOS 26, входят: iPad Pro 13 дюймов (M4), iPad Pro 12,9” (3-го поколения и новее), iPad Pro 11” (1-го поколения и новее), iPad Air (M2 и новее), iPad Air (3-го поколения и новее), iPad mini (A17 Pro), iPad mini (5-го поколения и новее), iPad (A16) и iPad (8-го поколения и новее).

Теги: ipados 26, обновление, операционная система, apple
