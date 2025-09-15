Календарь релизов 15–21 сентября: Dying Light: The Beast, Lego Voyagers, Ratatan, Jump Space

Неделя порадует поклонников как крупных франшиз, так и необычных инди. Assassin’s Creed: Shadows получает сюжетное DLC Claws of Awaji, а Dying Light: The Beast открывает новую главу в зомби-апокалипсисе. Для любителей экспериментов — стильный No, I’m not a Human, музыкальный Ratatan и необычный платформер Platypus Reclayed. Также ждём старт раннего доступа у Skate, Pigface и Jump Space, а Lego Voyagers подарит уютное приключение для всей семьи.

