Apple выпустила watchOS 26: дизайн Liquid Glass, новые функции Apple Intelligence и мониторинг гипертонии

Компания Apple выпустила watchOS 26, крупное программное обновление для смарт-часов Apple Watch. Новая версия ОС доступна бесплатно с сегодняшнего дня для совместимых устройств.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Новая watchOS 26 предлагает дизайн Liquid Glass, придающий приложениям, виджетам, уведомлениям и центру управления полупрозрачный вид.

Функция Smart Stack в интерфейсе Apple Watch стала «умнее» благодаря новым подсказкам, отображающим важные виджеты, а поддержка нового жеста взмахом запястья позволяет легко отключать уведомления или возвращаться к циферблату одним быстрым движением руки.

Обновлённое приложение «Тренировка» предлагает более простую навигацию с элементами быстрого доступа. Новое приложение Workout Buddy, работающее на базе ИИ Apple Intelligence, мотивирует в ходе тренировок голосом и предоставляет персонализированные рекомендации на основе истории тренировок. Обновление также добавляет автоматическую поддержку медиафайлов для тренировок, позволяя Apple Music или Podcasts выбирать подходящий плейлист для вашей активности.

В watchOS 26 впервые появились уведомления о гипертонии. Функция использует оптический датчик сердечного ритма для анализа реакции кровеносных сосудов и отслеживания признаков хронического повышенного артериального давления с течением времени. При обнаружении постоянных признаков гипертонии пользователи получают уведомления, которые могут побудить их обратиться за медицинской помощью или изменить образ жизни.

В watchOS 26 также появилась функция оценки сна, которая объединяет такие данные, как продолжительность сна, регулярность отхода ко сну, фазы сна и ночные пробуждения. Само приложение «Сон» теперь показывает анализ этих факторов, а изменения с течением времени можно отслеживать в приложении «Здоровье» на iPhone.

Сообщения теперь поддерживают более умные ответы, контекстные действия и функцию перевода в реальном времени на базе Apple Intelligence, что упрощает общение на иностранных языках. Впервые на Apple Watch появилось приложение «Заметки», которое позволяет быстро делать записи и получать доступ к закреплённым заметкам.

В приложении «Телефон» появились функции «Скрининг вызовов» и «Помощь при удержании». Обе работают с iPhone. Первая предназначена для расшифровки звонков неизвестных абонентов, вторая — позволяет ожидать на линии, не прислушиваясь постоянно к телефону. Это удобно для тех, кто часто звонит в службы поддержки или колл-центры. Функция Live Listen расширяет доступность благодаря поддержке субтитров в режиме реального времени — она расшифровывает на экране часов то, что слышит iPhone.

Также watchOS 26 добавляет два новых циферблата: Flow, на котором цифры в дизайне Liquid Glass отображаются с динамическими цветовыми завитками, реагирующими на движение запястья, и Exactograph — современный взгляд на часы-регуляторы, которые разделяют часы, минуты и секунды для точного измерения времени.

Для моделей смарт-часов Apple Watch Ultra новый циферблат Waypoint предлагает компас, быстрый доступ к спутниковой связи и ночной режим для видимости при слабом освещении. Более 20 существующих циферблатов также обновлены для поддержки двигающейся секундной стрелки в режиме Always-on-Display.

Операционная система watchOS 26 доступна для моделей смарт-часов Apple Watch Ultra и новее, Series 6 и новее, а также для Apple Watch SE (2-го поколения и новее), работающих в паре с iPhone 12 и новее под управлением iOS 26.

Теги: watchos 26, операционная система, смарт-часы, apple, обновление
