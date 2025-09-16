Сегодня 16 сентября 2025
Спрос на iPhone 17 оказался выше, чем ожидалось — Pro Max стал лидером

Спрос на линейку iPhone 17 оказался выше, чем на прошлогодние модели, при этом особенно высокий интерес покупатели проявляют к версии Pro Max, сообщает аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), опираясь на данные цепочки поставок и динамику сроков доставки после старта продаж.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По оценке Куо, совокупный объём производства трёх основных моделей (iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro и стандартного iPhone 17) в третьем квартале 2025 года вырос примерно на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для iPhone 16, однако сроки доставки увеличились лишь на неделю, что свидетельствует о более высоком спросе на предзаказы в первые выходные после анонса.

Особенно выраженным оказался интерес к Pro Max. Производство этой модели в третьем квартале 2025 года вырастет на 60 % по сравнению с аналогичным показателем iPhone 16 Pro Max годом ранее. При этом сроки доставки остаются сопоставимыми из-за устойчивого ажиотажа. Что касается новой модели iPhone Air, то она всё ещё доступна для заказа с доставкой в день начала продаж, что, предположительно, указывает на завышенные ожидания Apple в отношении спроса.

Вместе с тем аналитик подчеркнул, что из-за отсутствия у этой модели прямых аналогов в истории компании, судить о её популярности по первым дням продаж преждевременно, и более объективную картину можно будет составить лишь после завершения начального периода реализации.

Источник:

Теги: apple, iphone 17 pro, iphone 17, iphone 17 air, минг-чи куо
