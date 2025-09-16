Сегодня 16 сентября 2025
Умные очки Meta✴ Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации

В преддверии ежегодной конференции Meta Connect, которая начнётся 17 сентября, Meta, видимо случайно, разместила на YouTube короткий видеоролик, демонстрирующий новые умные очки дополненной реальности Meta Ray-Ban Display, оснащённые дисплеем. Спустя короткое время после публикации видео было удалено компанией.

Источник изображений: 9to5google

Сообщения о работе Meta над умными очками с дисплеем с кодовым именем Hypernova появились ещё в прошлом году, поэтому их предстоящая презентация не станет большим сюрпризом. В видеоролике показано носимое устройство с небольшим дисплеем, на котором может отображаться различная информация, например, карта, сообщения в чате и информация Meta AI об объектах, на которые в данный момент смотрит пользователь. Также в клипе можно увидеть электронный браслет, который используется для управления жестами.

Помимо наличия дисплея, новинка отличается от ныне выпускаемых очков дополненной реальности Meta Ray-Ban более толстой дужкой. В прошлом году в СМИ сообщалось, что новые умные очки Meta выйдут под собственным брендом, поскольку её партнёр, компания EssilorLuxottica, владеющая брендами Ray-Ban и Oakley, была недовольна толщиной дужки, необходимой при использовании дисплея. Однако, после того, как Meta приобрела этим летом миноритарный пакет акций EssilorLuxottica за €3 млрд, её позиция в этом вопросе явно смягчилась. По сообщениям источников, новые очки также будут тяжелее — их вес составит 70 г по сравнению с 50 г у модели Ray-Ban Meta.

В клипе также засветились новые умные очки Oakley с оправой Sphaera без дисплея. Эти солнцезащитные очки имеют овальную форму и камеру, расположенную по центру прямо над носовой частью.

Партнёрство с EssilorLuxottica позволяет Meta воспользоваться популярностью бренда Ray-Ban, а также громадной сетью магазинов франко-итальянской компании.

Теги: me, дополненная реальность, умные очки, ray-ban
Тренды 🔥
