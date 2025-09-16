Умные очки Meta✴ Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации

В преддверии ежегодной конференции Meta✴ Connect, которая начнётся 17 сентября, Meta✴, видимо случайно, разместила на YouTube короткий видеоролик, демонстрирующий новые умные очки дополненной реальности Meta✴ Ray-Ban Display, оснащённые дисплеем. Спустя короткое время после публикации видео было удалено компанией.

Сообщения о работе Meta✴ над умными очками с дисплеем с кодовым именем Hypernova появились ещё в прошлом году, поэтому их предстоящая презентация не станет большим сюрпризом. В видеоролике показано носимое устройство с небольшим дисплеем, на котором может отображаться различная информация, например, карта, сообщения в чате и информация Meta✴ AI об объектах, на которые в данный момент смотрит пользователь. Также в клипе можно увидеть электронный браслет, который используется для управления жестами.

Помимо наличия дисплея, новинка отличается от ныне выпускаемых очков дополненной реальности Meta✴ Ray-Ban более толстой дужкой. В прошлом году в СМИ сообщалось, что новые умные очки Meta✴ выйдут под собственным брендом, поскольку её партнёр, компания EssilorLuxottica, владеющая брендами Ray-Ban и Oakley, была недовольна толщиной дужки, необходимой при использовании дисплея. Однако, после того, как Meta✴ приобрела этим летом миноритарный пакет акций EssilorLuxottica за €3 млрд, её позиция в этом вопросе явно смягчилась. По сообщениям источников, новые очки также будут тяжелее — их вес составит 70 г по сравнению с 50 г у модели Ray-Ban Meta✴.

В клипе также засветились новые умные очки Oakley с оправой Sphaera без дисплея. Эти солнцезащитные очки имеют овальную форму и камеру, расположенную по центру прямо над носовой частью.

Партнёрство с EssilorLuxottica позволяет Meta✴ воспользоваться популярностью бренда Ray-Ban, а также громадной сетью магазинов франко-итальянской компании.