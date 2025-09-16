Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз

Нашумевший симулятор выживания про «покемонов с пушками» Palworld от японской студии Pocketpair спустя полтора года после дебюта до сих пор находится в раннем доступе, но наконец взял курс на полноценный релиз.

Напомним, Palworld стартовала в раннем доступе 19 января 2024 года. За прошедшее с тех пор время игра получила пять крупных обновлений, которые принесли с собой дополнительный контент, механики, функции и исправления.

По словам директора коммуникаций Pocketpair Джона Бакли (John Buckley), на пути к версии 1.0 разработчики сосредоточатся на улучшении уже существующих элементов Palworld — предстоящее зимнее обновление будет меньше обычного.

Производство при этом не замедляется и не сворачивается, даже наоборот. Релизная версия Palworld выйдет в 2026 году, но уже в ближайшем будущем команда собирается поделиться несколькими тизерами 1.0.

«Palworld 1.0 станет для нас важной вехой. Мы готовим по-настоящему огромный объём контента для этого обновления. Но вместо того чтобы спешить, мы считаем надёжный фундамент залогом хорошей игры в итоге», — подчеркнул Бакли в видео.

Релизная версия Palworld будет доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. По случаю анонса в сервисе Valve игра продаётся с 25-процентной скидкой — 825 рублей до 23 сентября.

Palworld предлагает разводить, вооружать, есть и отправлять работать подозрительно похожих на покемонов существ. Прошлой осенью на Pocketpair в суд подали Nintendo и The Pokemon Company — студию обвиняют в нарушении патентных прав.