ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкротства — претензии почти на 1 млрд руб. есть уже у трёх банков

Банки «Санкт-Петербург» и ББР объявили на прошлой неделе о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве двух компаний ИТ-холдинга Fplus, одного из крупнейших производителей электроники в России, сообщил «Коммерсантъ». Банк «Санкт-Петербург» также планирует подать в суд иск о банкротстве гендиректора и совладельца холдинга Алексея Мельникова.

До этого, 2 сентября Арбитражный суд Москвы принял к производству заявления о банкротстве дочки холдинга — компании «МКТ» (бренд «Марвел-Дистрибуция»), поступившие от «Совкомбанка» и банка «Санкт-Петербург».

В холдинге отказались сообщить размер долга и рассказать о дальнейших действиях по выходу из этой ситуации. По оценке «СПАРК-Интерфакс», только исковая нагрузка Fplus как ответчика составляет более 951 млн руб.

Головной структурой Fplus является ООО «Ф-плюс оборудование и разработки». Его структуры занимаются реализацией потребительской электроники, производством серверов и СХД, разработкой софта, развитием сети электроники «ВсеСмарт» и другим. Согласно рейтингу аналитического агентства CNews Analytics «Крупнейшие IТ-компании России» по итогам 2023 года у холдинга было второе место с выручкой более 195 млрд руб.

В августовском интервью «Коммерсанту» в холдинге Fplus в целом оценивали состояние рынка как «тяжелое», отмечая снижение спроса «по большинству направлений», а также негативное влияние на бизнес высокой процентной ставки.

По словам гендиректора «Промобита» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максима Копосова, ситуация с финансами у Fplus отражает положение дел многих компаний. Он сообщил, что это особенно сказывается на компаниях, ориентированных на регулируемый рынок, так как сейчас предложение превышает спрос.

Как полагает юрист White Stone Игорь Ширин, шансы на достижение мирового соглашения с кредиторами у холдинга в нынешней ситуации минимальны. «Практика показывает, что крупные кредиторы, как правило, стремятся к наиболее быстрому и эффективному удовлетворению своих требований, что часто приводит к конкурсному производству и реализации имущества», — отметил он.

По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники, которые приводит «Коммерсантъ», российский рынок электронных компонентов в 2025 году сократится на 25 %, примерно до 290 млрд руб., тогда как в 2023 году был зафиксирован рост рынка на 53,8 %, а в 2024-м было падение на 2,6 %. При этом доля отечественной электроники на рынке уже несколько лет не превышает 30 %.