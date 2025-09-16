Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкротства — претензии почти на 1 млрд руб. есть уже у трёх банков

Банки «Санкт-Петербург» и ББР объявили на прошлой неделе о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве двух компаний ИТ-холдинга Fplus, одного из крупнейших производителей электроники в России, сообщил «Коммерсантъ». Банк «Санкт-Петербург» также планирует подать в суд иск о банкротстве гендиректора и совладельца холдинга Алексея Мельникова.

Источник изображения: Fplus

Источник изображения: Fplus

До этого, 2 сентября Арбитражный суд Москвы принял к производству заявления о банкротстве дочки холдинга — компании «МКТ» (бренд «Марвел-Дистрибуция»), поступившие от «Совкомбанка» и банка «Санкт-Петербург».

В холдинге отказались сообщить размер долга и рассказать о дальнейших действиях по выходу из этой ситуации. По оценке «СПАРК-Интерфакс», только исковая нагрузка Fplus как ответчика составляет более 951 млн руб.

Головной структурой Fplus является ООО «Ф-плюс оборудование и разработки». Его структуры занимаются реализацией потребительской электроники, производством серверов и СХД, разработкой софта, развитием сети электроники «ВсеСмарт» и другим. Согласно рейтингу аналитического агентства CNews Analytics «Крупнейшие IТ-компании России» по итогам 2023 года у холдинга было второе место с выручкой более 195 млрд руб.

В августовском интервью «Коммерсанту» в холдинге Fplus в целом оценивали состояние рынка как «тяжелое», отмечая снижение спроса «по большинству направлений», а также негативное влияние на бизнес высокой процентной ставки.

По словам гендиректора «Промобита» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максима Копосова, ситуация с финансами у Fplus отражает положение дел многих компаний. Он сообщил, что это особенно сказывается на компаниях, ориентированных на регулируемый рынок, так как сейчас предложение превышает спрос.

Как полагает юрист White Stone Игорь Ширин, шансы на достижение мирового соглашения с кредиторами у холдинга в нынешней ситуации минимальны. «Практика показывает, что крупные кредиторы, как правило, стремятся к наиболее быстрому и эффективному удовлетворению своих требований, что часто приводит к конкурсному производству и реализации имущества», — отметил он.

По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники, которые приводит «Коммерсантъ», российский рынок электронных компонентов в 2025 году сократится на 25 %, примерно до 290 млрд руб., тогда как в 2023 году был зафиксирован рост рынка на 53,8 %, а в 2024-м было падение на 2,6 %. При этом доля отечественной электроники на рынке уже несколько лет не превышает 30 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
При проверке в «Горбушкином дворе» таможенники изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок
Российские объёмы предзаказов на iPhone 17 стали самыми высокими с 2023 года
Совкомбанк собрался обанкротить одного из крупнейших производителей электроники в России — холдинг Fplus
В числе первых чипов, которые выпустит TSMC по 2-нм техпроцессу, окажется следующий Mediatek Dimensity
Завершение сделки по отделению Altera позволило Intel снизить план по операционным расходам на 2025 год на $200 млн
Nvidia намерена оказаться в числе первых клиентов TSMC на ангстремный техпроцесс A16
Теги: fplus, банкротство, россия
fplus, банкротство, россия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Неожиданным источником дармовой электроэнергии оказался солёный лёд
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
OpenAI представила GPT-5-Codex — версию GPT-5 с динамическим мышлением для агентного программирования
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое 9 мин.
Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро 2 ч.
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз 3 ч.
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat 3 ч.
США и Китай договорились об условиях сделки с TikTok, их утвердят в пятницу лидеры этих стран 7 ч.
Apple выпустила watchOS 26: дизайн Liquid Glass, новые функции Apple Intelligence и мониторинг гипертонии 11 ч.
Календарь релизов 15–21 сентября: Dying Light: The Beast, Lego Voyagers, Ratatan, Jump Space 12 ч.
Apple выпустила iPadOS 26 со множеством изменений и дизайном Liquid Glass 12 ч.
Российский ужастик про незваных гостей No, I’m not a Human стартовал в Steam с 96 % положительных отзывов 13 ч.
Наушники Apple AirPods получили семь новых функций с iOS 26 13 ч.
ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкротства — претензии почти на 1 млрд руб. есть уже у трёх банков 10 мин.
OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике 40 мин.
В числе первых чипов, которые выпустит TSMC по 2-нм техпроцессу, окажется следующий Mediatek Dimensity 58 мин.
eSIM от Yesim: как забыть о роуминге и не остаться без связи за границей 2 ч.
Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира 3 ч.
NVIDIA обязалась выкупить у CoreWeave все нераспроданные ИИ-мощности за $6,3 млрд 3 ч.
Умные очки Meta Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации 3 ч.
Завершение сделки по отделению Altera позволило Intel снизить план по операционным расходам на 2025 год на $200 млн 3 ч.
С апрельских минимумов акции Tesla выросли в цене на 85 % 4 ч.
Nvidia намерена оказаться в числе первых клиентов TSMC на ангстремный техпроцесс A16 5 ч.