Уникальная и действительно жуткая: журналистка раскрыла первую оценку Silent Hill f за неделю до окончания эмбарго

Хотя до релиза психологического хоррора Silent Hill f от издателя Konami и тайваньской студии NeoBards Entertainment остаётся ещё полторы недели, информация о первой рецензии на игру уже попала в открытый доступ.

Как стало известно, американский портал DualShockers поставит Silent Hill f высокую оценку — 9,5 из 10. Об этом в необдуманной публикации на форуме Reddit рассказал сам автор будущей рецензии Елена Чапелла (Elena Chapella).

По словам Чапеллы, Silent Hill f «действительно впечатляющая» и местами по-настоящему жуткая. Она совершенно непохожа на другие Silent Hill (боевая система «на грани Souls-игр»), но всё равно ощущается частью франшизы.

Чапелла прошла Silent Hill f за выходные и в настоящее время осваивает режим «Новая игра +» — как и подозревали фанаты, в нём основная история продолжается. Журналистка также сообщила, что проект предложит несколько концовок.

После публикации Чапелла делилась впечатлениями от Silent Hill f и подробностями игры с пользователями Reddit, но вскоре начала спешно удалять свои сообщения — по всей видимости, журналистка не имела права разглашать эту информацию.

Сопровождающее ключи на игру эмбарго, как правило, запрещает распространять сведения о проекте (не только спойлеры) до конкретной даты. Первые рецензии на Silent Hill f ожидаются 22 сентября.

Silent Hill f поступит в продажу 25 сентября для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S по цене $70. Владельцы расширенного издания ($80) смогут начать играть на 48 часов раньше, то есть с 23-го числа.