Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Уникальная и действительно жуткая: журна...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Уникальная и действительно жуткая: журналистка раскрыла первую оценку Silent Hill f за неделю до окончания эмбарго

Хотя до релиза психологического хоррора Silent Hill f от издателя Konami и тайваньской студии NeoBards Entertainment остаётся ещё полторы недели, информация о первой рецензии на игру уже попала в открытый доступ.

Источник изображения: Konami

Источник изображения: Konami

Как стало известно, американский портал DualShockers поставит Silent Hill f высокую оценку — 9,5 из 10. Об этом в необдуманной публикации на форуме Reddit рассказал сам автор будущей рецензии Елена Чапелла (Elena Chapella).

По словам Чапеллы, Silent Hill f «действительно впечатляющая» и местами по-настоящему жуткая. Она совершенно непохожа на другие Silent Hill (боевая система «на грани Souls-игр»), но всё равно ощущается частью франшизы.

Чапелла прошла Silent Hill f за выходные и в настоящее время осваивает режим «Новая игра +» — как и подозревали фанаты, в нём основная история продолжается. Журналистка также сообщила, что проект предложит несколько концовок.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit

После публикации Чапелла делилась впечатлениями от Silent Hill f и подробностями игры с пользователями Reddit, но вскоре начала спешно удалять свои сообщения — по всей видимости, журналистка не имела права разглашать эту информацию.

Сопровождающее ключи на игру эмбарго, как правило, запрещает распространять сведения о проекте (не только спойлеры) до конкретной даты. Первые рецензии на Silent Hill f ожидаются 22 сентября.

Silent Hill f поступит в продажу 25 сентября для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S по цене $70. Владельцы расширенного издания ($80) смогут начать играть на 48 часов раньше, то есть с 23-го числа.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российский ужастик про незваных гостей No, I’m not a Human стартовал в Steam с 96 % положительных отзывов
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater продаётся быстрее Silent Hill 2 — Konami похвасталась успехами ремейка
Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
Календарь релизов 15–21 сентября: Dying Light: The Beast, Lego Voyagers, Ratatan, Jump Space
Теги: silent hill f, neobards entertainment, konami, хоррор
silent hill f, neobards entertainment, konami, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
Неожиданным источником дармовой электроэнергии оказался солёный лёд
ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкротства — претензии почти на 1 млрд руб. есть уже у трёх банков
«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента 19 мин.
«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото 33 мин.
OpenAI приняла на работу сбежавшего из xAI финансового директора 34 мин.
Хакеры украли данные миллионов клиентов Gucci и Balenciaga, включая информацию о покупках 37 мин.
Диски уходят: продажи игр на физических носителях в прошлом году принесли Sony только 3 % от общего объёма выручки 2 ч.
Уникальная и действительно жуткая: журналистка раскрыла первую оценку Silent Hill f за неделю до окончания эмбарго 2 ч.
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое 2 ч.
Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро 3 ч.
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз 4 ч.
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat 5 ч.
Встроенная в DDR5 защита от атаки Rowhammer оказалась с дырой — любую современную систему можно взломать 2 мин.
Смартфон Xiaomi 17 Pro показался на видео — у него будет второй дисплей в блоке камер 19 мин.
BlackRock вложит до £500 млн в развитие дата-центров в Великобритании 59 мин.
Silver Lake закрыла сделку по покупке контролирующей доли в бизнесе Altera 2 ч.
OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике 3 ч.
В числе первых чипов, которые выпустит TSMC по 2-нм техпроцессу, окажется следующий Mediatek Dimensity 3 ч.
eSIM от Yesim: как забыть о роуминге и не остаться без связи за границей 4 ч.
Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира 4 ч.
NVIDIA обязалась выкупить у CoreWeave все нераспроданные ИИ-мощности за $6,3 млрд 4 ч.
Умные очки Meta Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации 5 ч.