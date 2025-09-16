Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получил...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое

С самой конференции WWDC25 в центре внимания поклонников Apple была преимущественно новая iOS, но несколько интересных нововведений появились и в новой версии платформы для настольных компьютеров и ноутбуков. Для компьютеров Apple Mac вышла macOS Tahoe 26, которая обзавелась интерфейсом Liquid Glass, получила обновлённое приложение Spotlight, функции автоматизации и многое другое.

Источник изображений: apple.com

Источник изображений: apple.com

Наиболее заметен интерфейс Liquid Glass на панели «Док» (Dock) в нижней части экрана, при работе со значками приложений, в унаследованном из мобильных платформ «Центре управления», с «Переключателем приложений» (App Switcher), его наглядно иллюстрируют виджеты рабочего стола — остальная же часть системы приобрела более приглушённый, «замороженный» вид.

Обновился механизм работы с виджетами, что благосклонно воспримут пользователи платформы по всему миру — виджеты можно добавлять прямо на рабочий стол, не ограничиваясь центром уведомлений. Они имеют дизайн в стиле Liquid Glass и добавляются как из собственных приложений Apple, так и из сторонних, заметно упрощая рабочий процесс и открывая быстрый доступ к информации, которая может понадобиться в течение дня.

Важнейшим нововведением приложения Spotlight стало разделение результатов поиска на вкладки, которые вызываются быстрыми сочетаниями клавиш: «Приложения» (Applications, сочетание клавиш Cmd + 1), «Файлы» (Files, Cmd + 2), «Действия» (Actions, Cmd + 3) и «История буфера обмена» (Clipboard History, Cmd + 4). Появилась функция Quick Keys — можно назначать собственные сочетания клавиш, чтобы запускать сценарии автоматизации повседневных задач или пользоваться некоторыми функциями из сторонних приложений прямо в Spotlight.

Улучшились механизмы автоматизации действий в системе. Доступен запуск действий, для которых заданы сочетаний клавиш на основе функции Quick Keys, по времени суток или по событиям-триггерам, таким как сохранение файла в папку, подключение внешних устройств или включение либо отключение режима «Не беспокоить». Средства автоматизации интегрированы с приложением Spotlight и функцией «Команды» (Shortcuts).

Из панели меню открывается доступ к элементу «Пункт управления», позаимствованному из iOS и iPadOS — сюда можно добавить наиболее востребованные элементы управления, задать размер и расположение для каждого. Расширились возможности пакета функций «Непрерывность» (Continuity). Из строки основного меню macOS можно запустить функции Live Activity и вывести изображение экрана из iPhone или iPad на компьютер и работать с запущенными на смартфоне или планшете мобильными приложениями.

С мобильных устройств на macOS Tahoe 26 перекочевали нативные приложения «Телефон» и «Дневник». «Телефон» поддерживает все те же функции, что и его версия для iOS. «Дневник», который раньше можно было вести только на смартфоне, теперь есть в macOS Tahoe 26 и iPadOS 26 — это означает более удобный набор текста и новые функции, такие как просмотр карты и управление несколькими дневниками. На macOS, iOS и iPadOS одновременно появилось приложение Apple Games: собственный игровой центр Apple с подобранным компанией контентом и централизованным облачным хранилищем — теперь во всей экосистеме можно запускать любимые игры с того момента, где пользователь остановился ранее.

Apple macOS Tahoe 26 поддерживается следующими компьютерами:

  • MacBook Air и Pro с Apple Silicon — модели 2020 года и позже;
  • MacBook Pro 2019 года (16-дюймовая версия) и MacBook Pro 2020 года (13-дюймовый вариант с четырьмя портами Thunderbolt 3);
  • iMac и Mac mini — 2020 года и новее;
  • Mac Studio — 2022 года и новее;
  • Mac Pro — 2019 года и новее.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple выпустила watchOS 26: дизайн Liquid Glass, новые функции Apple Intelligence и мониторинг гипертонии
Apple выпустила iPadOS 26 со множеством изменений и дизайном Liquid Glass
Вышла iOS 26 с дизайном «Жидкое стекло» и новыми функциями Apple Intelligence — обновление уже доступно
Samsung начала развёртывание OneUI 8 на базе Android 16
Microsoft изменила работу геймпадов Xbox в Windows 11
Microsoft добавит в Windows 11 встроенный тест скорости интернета
Теги: apple, macos, операционная система, обновление
apple, macos, операционная система, обновление
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Неожиданным источником дармовой электроэнергии оказался солёный лёд
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
OpenAI представила GPT-5-Codex — версию GPT-5 с динамическим мышлением для агентного программирования
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое 9 мин.
Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро 2 ч.
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз 3 ч.
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat 3 ч.
США и Китай договорились об условиях сделки с TikTok, их утвердят в пятницу лидеры этих стран 7 ч.
Apple выпустила watchOS 26: дизайн Liquid Glass, новые функции Apple Intelligence и мониторинг гипертонии 11 ч.
Календарь релизов 15–21 сентября: Dying Light: The Beast, Lego Voyagers, Ratatan, Jump Space 12 ч.
Apple выпустила iPadOS 26 со множеством изменений и дизайном Liquid Glass 12 ч.
Российский ужастик про незваных гостей No, I’m not a Human стартовал в Steam с 96 % положительных отзывов 13 ч.
Наушники Apple AirPods получили семь новых функций с iOS 26 13 ч.
ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкротства — претензии почти на 1 млрд руб. есть уже у трёх банков 10 мин.
OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике 40 мин.
В числе первых чипов, которые выпустит TSMC по 2-нм техпроцессу, окажется следующий Mediatek Dimensity 58 мин.
eSIM от Yesim: как забыть о роуминге и не остаться без связи за границей 2 ч.
Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира 3 ч.
NVIDIA обязалась выкупить у CoreWeave все нераспроданные ИИ-мощности за $6,3 млрд 3 ч.
Умные очки Meta Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации 3 ч.
Завершение сделки по отделению Altera позволило Intel снизить план по операционным расходам на 2025 год на $200 млн 3 ч.
С апрельских минимумов акции Tesla выросли в цене на 85 % 4 ч.
Nvidia намерена оказаться в числе первых клиентов TSMC на ангстремный техпроцесс A16 5 ч.