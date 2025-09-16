Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое

С самой конференции WWDC25 в центре внимания поклонников Apple была преимущественно новая iOS, но несколько интересных нововведений появились и в новой версии платформы для настольных компьютеров и ноутбуков. Для компьютеров Apple Mac вышла macOS Tahoe 26, которая обзавелась интерфейсом Liquid Glass, получила обновлённое приложение Spotlight, функции автоматизации и многое другое.

Наиболее заметен интерфейс Liquid Glass на панели «Док» (Dock) в нижней части экрана, при работе со значками приложений, в унаследованном из мобильных платформ «Центре управления», с «Переключателем приложений» (App Switcher), его наглядно иллюстрируют виджеты рабочего стола — остальная же часть системы приобрела более приглушённый, «замороженный» вид.

Обновился механизм работы с виджетами, что благосклонно воспримут пользователи платформы по всему миру — виджеты можно добавлять прямо на рабочий стол, не ограничиваясь центром уведомлений. Они имеют дизайн в стиле Liquid Glass и добавляются как из собственных приложений Apple, так и из сторонних, заметно упрощая рабочий процесс и открывая быстрый доступ к информации, которая может понадобиться в течение дня.

Важнейшим нововведением приложения Spotlight стало разделение результатов поиска на вкладки, которые вызываются быстрыми сочетаниями клавиш: «Приложения» (Applications, сочетание клавиш Cmd + 1), «Файлы» (Files, Cmd + 2), «Действия» (Actions, Cmd + 3) и «История буфера обмена» (Clipboard History, Cmd + 4). Появилась функция Quick Keys — можно назначать собственные сочетания клавиш, чтобы запускать сценарии автоматизации повседневных задач или пользоваться некоторыми функциями из сторонних приложений прямо в Spotlight.

Улучшились механизмы автоматизации действий в системе. Доступен запуск действий, для которых заданы сочетаний клавиш на основе функции Quick Keys, по времени суток или по событиям-триггерам, таким как сохранение файла в папку, подключение внешних устройств или включение либо отключение режима «Не беспокоить». Средства автоматизации интегрированы с приложением Spotlight и функцией «Команды» (Shortcuts).

Из панели меню открывается доступ к элементу «Пункт управления», позаимствованному из iOS и iPadOS — сюда можно добавить наиболее востребованные элементы управления, задать размер и расположение для каждого. Расширились возможности пакета функций «Непрерывность» (Continuity). Из строки основного меню macOS можно запустить функции Live Activity и вывести изображение экрана из iPhone или iPad на компьютер и работать с запущенными на смартфоне или планшете мобильными приложениями.

С мобильных устройств на macOS Tahoe 26 перекочевали нативные приложения «Телефон» и «Дневник». «Телефон» поддерживает все те же функции, что и его версия для iOS. «Дневник», который раньше можно было вести только на смартфоне, теперь есть в macOS Tahoe 26 и iPadOS 26 — это означает более удобный набор текста и новые функции, такие как просмотр карты и управление несколькими дневниками. На macOS, iOS и iPadOS одновременно появилось приложение Apple Games: собственный игровой центр Apple с подобранным компанией контентом и централизованным облачным хранилищем — теперь во всей экосистеме можно запускать любимые игры с того момента, где пользователь остановился ранее.

Apple macOS Tahoe 26 поддерживается следующими компьютерами: