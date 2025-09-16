«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото

«Яндекс» добавила в приложение помощника с искусственным интеллектом «Алиса» функцию оживления фотографий, рисунков и других статических изображений — это делает нейросеть. Пользователю достаточно добавить картинку, указать текстовое описание с сюжетом — ИИ генерирует видео продолжительностью до четырёх секунд, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Для работы новой функции ИИ, рассказали в «Яндексе», сочетает стилистику предложенной пользователем картинки с физически правдоподобными движениями объектов. В результате служба «оживляет» любые изображения, быть то детские рисунки, знаменитые картины или исторические фотографии; функция работает бесплатно для всех пользователей. Новая возможность пригодится как частным пользователям, так и профессионалам: можно анимировать аватар из соцсети или фото семьи, создать анимацию для учебных материалов, а также интерфейсов или иконок. Видеоролики генерируются с разрешением 480p.

Видео из «оживших» изображений имеют те же соотношения сторон, что и оригиналы; ролики помечаются логотипом, указывающим на их происхождение. Созданное таким образом видео можно разместить в соцсети и скачать на компьютер, чтобы потом смонтировать в видеоряд. Инженеры «Яндекса» оптимизировали «оживляющую» фотографии ИИ-модель, ускорив генерацию в 1,5 раза — если облачные ресурсы не перегружены, видео создаётся около 20 секунд. В качестве меры безопасности к сервису подключена визуально-языковая модель (VLM), которая проверяет все ролики на соответствие правилам системы — свои замечания пользователь может отправлять через форму обратной связи.

Пока новая функция доступна только в мобильном приложении «Алисы» — в нём появилась кнопка «Оживи фото». В перспективе «Яндекс» добавит сервис в веб-версию ИИ-ассистента и в другие свои приложения.