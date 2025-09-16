Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Видеоредакторы «Яндекс» научил «Алису» оживлять фото
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото

«Яндекс» добавила в приложение помощника с искусственным интеллектом «Алиса» функцию оживления фотографий, рисунков и других статических изображений — это делает нейросеть. Пользователю достаточно добавить картинку, указать текстовое описание с сюжетом — ИИ генерирует видео продолжительностью до четырёх секунд, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Для работы новой функции ИИ, рассказали в «Яндексе», сочетает стилистику предложенной пользователем картинки с физически правдоподобными движениями объектов. В результате служба «оживляет» любые изображения, быть то детские рисунки, знаменитые картины или исторические фотографии; функция работает бесплатно для всех пользователей. Новая возможность пригодится как частным пользователям, так и профессионалам: можно анимировать аватар из соцсети или фото семьи, создать анимацию для учебных материалов, а также интерфейсов или иконок. Видеоролики генерируются с разрешением 480p.

Видео из «оживших» изображений имеют те же соотношения сторон, что и оригиналы; ролики помечаются логотипом, указывающим на их происхождение. Созданное таким образом видео можно разместить в соцсети и скачать на компьютер, чтобы потом смонтировать в видеоряд. Инженеры «Яндекса» оптимизировали «оживляющую» фотографии ИИ-модель, ускорив генерацию в 1,5 раза — если облачные ресурсы не перегружены, видео создаётся около 20 секунд. В качестве меры безопасности к сервису подключена визуально-языковая модель (VLM), которая проверяет все ролики на соответствие правилам системы — свои замечания пользователь может отправлять через форму обратной связи.

Пока новая функция доступна только в мобильном приложении «Алисы» — в нём появилась кнопка «Оживи фото». В перспективе «Яндекс» добавит сервис в веб-версию ИИ-ассистента и в другие свои приложения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» запустил новую ИИ-модель YandexGPT 5.1 Pro, но доступна она пока лишь бизнесу
«Алиса» стала ИИ-агентом в «Яндекс Браузере», но пока готова выполнять поручения не для всех
«Яндекс» и «Сбер» — главные бенефициары взрывной популярности ИИ в России
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat
OpenAI представила GPT-5-Codex — версию GPT-5 с динамическим мышлением для агентного программирования
OpenAI проанализировала, кто и зачем использует ChatGPT: к работе относится лишь четверть запросов
Теги: яндекс, алиса, ии
яндекс, алиса, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
Неожиданным источником дармовой электроэнергии оказался солёный лёд
ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкротства — претензии почти на 1 млрд руб. есть уже у трёх банков
«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента 19 мин.
«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото 33 мин.
OpenAI приняла на работу сбежавшего из xAI финансового директора 34 мин.
Хакеры украли данные миллионов клиентов Gucci и Balenciaga, включая информацию о покупках 37 мин.
Диски уходят: продажи игр на физических носителях в прошлом году принесли Sony только 3 % от общего объёма выручки 2 ч.
Уникальная и действительно жуткая: журналистка раскрыла первую оценку Silent Hill f за неделю до окончания эмбарго 2 ч.
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое 2 ч.
Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро 3 ч.
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз 4 ч.
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat 5 ч.
Встроенная в DDR5 защита от атаки Rowhammer оказалась с дырой — любую современную систему можно взломать 2 мин.
Смартфон Xiaomi 17 Pro показался на видео — у него будет второй дисплей в блоке камер 19 мин.
BlackRock вложит до £500 млн в развитие дата-центров в Великобритании 59 мин.
Silver Lake закрыла сделку по покупке контролирующей доли в бизнесе Altera 2 ч.
OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике 3 ч.
В числе первых чипов, которые выпустит TSMC по 2-нм техпроцессу, окажется следующий Mediatek Dimensity 3 ч.
eSIM от Yesim: как забыть о роуминге и не остаться без связи за границей 4 ч.
Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира 4 ч.
NVIDIA обязалась выкупить у CoreWeave все нераспроданные ИИ-мощности за $6,3 млрд 4 ч.
Умные очки Meta Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации 5 ч.