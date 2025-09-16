Сегодня 16 сентября 2025
Google меняет подход к обновлениям безопасности Android, но пользователи это вряд ли заметят

Желая сделать Android-смартфоны безопаснее, Google изменила стратегию выпуска обновлений безопасности, осуществив переход на «Систему обновлений на основе рисков» (Risk-Based Update System, RBUS), которая призвана улучшить процесс установки обновлений безопасности для OEM-производителей без ущерба для безопасности пользователей, пишет Android Authority.

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Согласно новой системе, Google теперь включает в ежемесячный «Бюллетень по безопасности Android» (ASB) только уязвимости с высоким уровнем риска, которые компания определяет, как проблемы, требующие немедленного устранения, например, те, которые активно эксплуатируются злоумышленниками или являются частью известной цепочки эксплойтов. Эта классификация основана на реальном уровне угрозы и отличается от формального уровня «критического» или «высокого» уровня серьёзности уязвимости. Все остальные уязвимости теперь отражаются в квартальных отчётах Google.

По этой причине в июльском бюллетене ASB не было указано ни одного исправления уязвимости, а в сентябрьском — 119. Отсутствие сообщений в бюллетене вовсе не означает, что не было уязвимостей Android, требующих устранения. Например, Samsung и Qualcomm указали по несколько уязвимостей CVE в своих бюллетенях за июль 2025 года. Просто теперь OEM-производители сами решают, выпускать обновления безопасности или нет, даже если официальный перечень ASB пуст.

Поскольку большинство исправлений безопасности теперь будут выпускаться в ежеквартальных выпусках ASB, OEM-производителям рекомендуется внедрять как минимум ежеквартальный график обновлений для выпускаемых устройств, чтобы обеспечить максимальную защиту пользователей.

Если для обычных пользователей с изменением системы выхода обновлений Google вряд ли что изменится, это должно упростить OEM-производителям выпуск ежеквартальных обновлений, которые теперь станут гораздо более эффективными.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, android, обновление, информационная безопасность
