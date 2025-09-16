Сегодня 16 сентября 2025
Первый в отрасли квантовый компьютер на полупроводниковых чипах заработал в Великобритании

Британский стартап Quantum Motion представил первый в отрасли полнофункциональный кремниевый КМОП-квантовый компьютер. Для его работы по-прежнему требуется холодильная камера, однако квантовые процессоры изготавливаются на классическом полупроводниковом производстве из стандартных 300-мм пластин. Такой подход обещает масштабируемость и ускоряет приближение нового класса вычислительных систем.

Источник изображения: Quantum Motion

Источник изображения: Quantum Motion

Компания впервые заявила о себе в 2022 году, анонсировав 1024-кубитовый процессор на спиновых кубитах. Подобные решения, но в куда меньших масштабах, ранее пыталась создавать Intel. В таких процессорах квантовое состояние хранится в спинах электронов: управление ими позволяет выполнять операции в алгоритмах. Фактически каждый кубит в такой архитектуре — это транзистор, работающий с одним электроном. Благодаря совместимости с современными техпроцессами эта платформа считается одной из наиболее удобных для масштабирования.

Современная система Quantum Motion размещается в трёх стандартных 19-дюймовых серверных стойках. Криогенное оборудование, необходимое для работы процессора, также помещается в серверный форм-фактор, что облегчает развёртывание таких установок в обычных дата-центрах и их дальнейшую модернизацию. Первая система уже установлена в Национальном центре квантовых вычислений Великобритании (NQCC). Проект поддержан не только британскими государственными фондами, но и DARPA (США), которая рассматривает Quantum Motion как одного из претендентов на создание отказоустойчивых квантовых вычислителей.

«С поставкой этой системы Quantum Motion находится на пути к выводу коммерчески полезных квантовых компьютеров на рынок уже в этом десятилетии, — отметил Хьюго Салех (Hugo Saleh), президент и технический директор компании. — Подход, ориентированный на заказчиков и разработчиков, использование стандартной CMOS-матрицы — основы всех современных технологий от мобильных телефонов до графических процессоров ИИ — обеспечивает следующий революционный шаг в вычислительной технике».

квантовые компьютеры, великобритания, производство микросхем
