Энтузиасты портировали FSR 4 на Radeon RX 7000 и Nvidia GeForce RTX 30 — благодаря утечке из AMD

AMD случайно опубликовала исходный код технологии масштабирования изображения FSR 4 — энтузиасты быстро воспользовались возможностью и реализовали её там, где сама компания этого не сделала, обратил внимание ресурс VideoCardz.

В опубликованных файлах нашлась и INT8-реализация FSR 4, которая теоретически не требовала графики на архитектуре RDNA 4 (семейства видеокарт Radeon RX 9000). Репозитории вскоре удалили, однако несколько дней они были доступны под лицензией MIT, разрешающей свободное использование. AMD утверждает, что лицензия не распространяется на утечку, но юридическая ситуация остаётся неясной.

Среди прочего в сеть попали некомпилированные веса ИИ-алгоритма FSR 4, бесполезные для большинства пользователей. Но энтузиасты собрали на их основе DLL-библиотеку, позволяющую подменой файлов запустить FSR 4 вместо FSR 3.1 на видеокартах с архитектурой RDNA 3 и Nvidia RTX 30-й серии. В этом варианте удалось добиться «заметно более высокого качества» по сравнению с FSR 3.1, хотя и ценой некоторого падения производительности. Например, на GeForce RTX 3060 Ti задержка апскейлера выросла с 0,6 до 1,9 мс.

В финальной версии AMD FSR 4 используется формат FP8 (операции с 8-битными числами с плавающей запятой), который поддерживается только на графике с архитектурой RDNA 4. Разработанный энтузиастами вариант с INT8 удалось запустить на видеокартах AMD Radeon RX 7000, но не RX 6000, потому что архитектура RDNA 2 не предусматривает матричного ускорения WMMA — для более старых видеокарт потребуется другая версия библиотек.

AMD не делала заявлений о намерении реализовать поддержку FSR 4 на видеокартах Radeon RX 7000, и нет ясности, использовались ли подвергшиеся утечке данные на ранних этапах разработки, или компания отказалась от них в пользу другого решения, например, FSR Redstone, которое совместимо с более широким ассортиментом оборудования.

Как бы то ни было, удалось подтвердить, что видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX способна поддерживать FSR 4 в Cyberpunk 2077 через OptiScaler, причм активация технологии довольно проста. Энтузиасты опубликовали скомпилированные файлы DLL, позволяющие опробовать FSR 4 на разных видеокартах, но пользоваться ими придётся на свой страх и риск, а также помнить, что это решение вызывает просадку частоты кадров.