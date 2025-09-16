Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software 3D-графика Энтузиасты портировали FSR 4 на Radeon R...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Энтузиасты портировали FSR 4 на Radeon RX 7000 и Nvidia GeForce RTX 30 — благодаря утечке из AMD

AMD случайно опубликовала исходный код технологии масштабирования изображения FSR 4 — энтузиасты быстро воспользовались возможностью и реализовали её там, где сама компания этого не сделала, обратил внимание ресурс VideoCardz.

Источник изображения: videocardz.com

Источник изображения: videocardz.com

В опубликованных файлах нашлась и INT8-реализация FSR 4, которая теоретически не требовала графики на архитектуре RDNA 4 (семейства видеокарт Radeon RX 9000). Репозитории вскоре удалили, однако несколько дней они были доступны под лицензией MIT, разрешающей свободное использование. AMD утверждает, что лицензия не распространяется на утечку, но юридическая ситуация остаётся неясной.

Среди прочего в сеть попали некомпилированные веса ИИ-алгоритма FSR 4, бесполезные для большинства пользователей. Но энтузиасты собрали на их основе DLL-библиотеку, позволяющую подменой файлов запустить FSR 4 вместо FSR 3.1 на видеокартах с архитектурой RDNA 3 и Nvidia RTX 30-й серии. В этом варианте удалось добиться «заметно более высокого качества» по сравнению с FSR 3.1, хотя и ценой некоторого падения производительности. Например, на GeForce RTX 3060 Ti задержка апскейлера выросла с 0,6 до 1,9 мс.

Источник изображения: reddit.com

Источник изображения: reddit.com

В финальной версии AMD FSR 4 используется формат FP8 (операции с 8-битными числами с плавающей запятой), который поддерживается только на графике с архитектурой RDNA 4. Разработанный энтузиастами вариант с INT8 удалось запустить на видеокартах AMD Radeon RX 7000, но не RX 6000, потому что архитектура RDNA 2 не предусматривает матричного ускорения WMMA — для более старых видеокарт потребуется другая версия библиотек.

AMD не делала заявлений о намерении реализовать поддержку FSR 4 на видеокартах Radeon RX 7000, и нет ясности, использовались ли подвергшиеся утечке данные на ранних этапах разработки, или компания отказалась от них в пользу другого решения, например, FSR Redstone, которое совместимо с более широким ассортиментом оборудования.

Как бы то ни было, удалось подтвердить, что видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX способна поддерживать FSR 4 в Cyberpunk 2077 через OptiScaler, причм активация технологии довольно проста. Энтузиасты опубликовали скомпилированные файлы DLL, позволяющие опробовать FSR 4 на разных видеокартах, но пользоваться ими придётся на свой страх и риск, а также помнить, что это решение вызывает просадку частоты кадров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Технология AMD FSR 4 заработала в большинстве игр с поддержкой FSR 3.1
Игр с FSR 4 станет куда больше: AMD выпустила FidelityFX SDK 2.0, что упростит интеграцию новейшего ИИ-масштабирования
Новые машины, автопилот, такси и поддержка FSR 4: крупный патч 2.3 для Cyberpunk 2077 выйдет уже завтра, но не везде
TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle
«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото
OpenAI приняла на работу сбежавшего из xAI финансового директора
Теги: amd, fsr, утечка
amd, fsr, утечка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента
15 хакерских группировок объявили о закрытии — хакеры хотят насладиться «золотыми парашютами»
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Встроенная в DDR5 защита от атаки Rowhammer оказалась с дырой — любую современную систему можно взломать
Энтузиасты портировали FSR 4 на Radeon RX 7000 и Nvidia GeForce RTX 30 — благодаря утечке из AMD 60 мин.
Google меняет подход к обновлениям безопасности Android, но пользователи это вряд ли заметят 3 ч.
Borderlands 4 «работает хуже обычного для игры на Unreal Engine 5» — эксперты Digital Foundry раскритиковали новый шутер от Gearbox 3 ч.
TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle 3 ч.
«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото 4 ч.
OpenAI приняла на работу сбежавшего из xAI финансового директора 4 ч.
Хакеры украли данные миллионов клиентов Gucci и Balenciaga, включая информацию о покупках 4 ч.
Диски уходят: продажи игр на физических носителях в прошлом году принесли Sony только 3 % от общего объёма выручки 5 ч.
Уникальная и действительно жуткая: журналистка раскрыла первую оценку Silent Hill f за неделю до окончания эмбарго 5 ч.
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое 5 ч.
Eaton представила решение для обнаружения скачков энергопотребления в ИИ-системах 31 мин.
Представлен доступный фотофлагман Meizu 22 с Snapdragon 8s Gen 4 и четырьмя 50-Мп камерами 44 мин.
Основатель Alibaba Джек Ма успешно пережил пять лет гонений и вернулся к управлению своей компанией 48 мин.
Решительные действия и наука спасли озоновый слой, но ускорили глобальное потепление 53 мин.
Первый в отрасли квантовый компьютер на полупроводниковых чипах заработал в Великобритании 3 ч.
ATP выпустила индустриальные SSD серий N701/N601 вместимостью до 960 Гбайт 3 ч.
Китайский регулятор обвинил NVIDIA в нарушении антимонопольного законодательства при покупке Mellanox 3 ч.
Сделанный для Китая ускоритель Nvidia RTX 6000D провалился в продаже — GeForce RTX 5090 лучше 3 ч.
Смартфон Xiaomi 17 Pro показался на видео — у него будет второй дисплей в блоке камер 4 ч.
BlackRock вложит до £500 млн в развитие дата-центров в Великобритании 4 ч.