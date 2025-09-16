Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Samsung объявила большой список устройст...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Samsung объявила большой список устройств Galaxy, которые получат OneUI 8 до конца года

На этой неделе компания Samsung объявила о запуске новой версии пользовательского интерфейса OneUI 8 для мобильных устройств семейства Galaxy, основой которого стала операционная система Android 16. Первыми обновление получили смартфоны серии Galaxy S25. Теперь же Samsung опубликовала список устройств, которые получат OneUI 8 до конца нынешнего года.

Источник изображения: sammobile.com

Источник изображения: sammobile.com

Опубликованный вендором список не является полностью исчерпывающим, поскольку в нём отсутствуют некоторые модели, такие как Galaxy Z Fold Special Edition. Samsung также не включила в список устройства, ориентированные на конкретные регионы, такие как Galaxy F и Galaxy M. Несмотря на это, опубликованные данные дают представление о планах вендора по обновлению программного обеспечения на своих устройствах. Отметим также, что в отличии от устройств Galaxy S25 другие смартфоны и планшеты Samsung начнут получать обновление с октября.

Что касается самого списка, то OneUI 8 в текущем году смогут получить смартфоны Galaxy S-серии: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. В списке присутствует несколько моделей Z-серии: Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4.

В списке есть смартфоны Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE и планшеты Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+. Планшеты Galaxy Tab S10, S10 Lite, Tab S9 и Tab S8 также получат OneUI 8 в нынешнем году. Дополняют список смартфоны A-серии: Galaxy A56 6G, Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A06, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G.

Как упоминалось ранее, это не полный список устройств, которые в конечном счёте получат OneUI 8. Вероятно, речь идёт только смартфонах и планшетах, которые обновятся в нынешнем году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 FE: корейское искусство балансировать
Samsung начала развёртывание OneUI 8 на базе Android 16
Samsung в этом месяце приступит к массовому выпуску 2-нм процессоров Exynos 2600
Представлен доступный фотофлагман Meizu 22 с Snapdragon 8s Gen 4 и четырьмя 50-Мп камерами
Google меняет подход к обновлениям безопасности Android, но пользователи это вряд ли заметят
Смартфон Xiaomi 17 Pro показался на видео — у него будет второй дисплей в блоке камер
Теги: samsung galaxy, oneui 8, смартфоны, android, samsung
samsung galaxy, oneui 8, смартфоны, android, samsung
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
15 хакерских группировок объявили о закрытии — хакеры хотят насладиться «золотыми парашютами»
Энтузиасты портировали FSR 4 на Radeon RX 7000 и Nvidia GeForce RTX 30 — благодаря утечке из AMD
«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента
Samsung объявила большой список устройств Galaxy, которые получат OneUI 8 до конца года 2 ч.
Google меняет подход к обновлениям безопасности Android, но пользователи это вряд ли заметят 4 ч.
Borderlands 4 «работает хуже обычного для игры на Unreal Engine 5» — эксперты Digital Foundry раскритиковали новый шутер от Gearbox 4 ч.
TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle 5 ч.
«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото 5 ч.
OpenAI приняла на работу сбежавшего из xAI финансового директора 5 ч.
Хакеры украли данные миллионов клиентов Gucci и Balenciaga, включая информацию о покупках 6 ч.
Диски уходят: продажи игр на физических носителях в прошлом году принесли Sony только 3 % от общего объёма выручки 6 ч.
Уникальная и действительно жуткая: журналистка раскрыла первую оценку Silent Hill f за неделю до окончания эмбарго 6 ч.
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое 7 ч.
Google сообщила об инвестициях £5 млрд в развитие ИИ в Великобритании 48 мин.
Eaton представила решение для обнаружения скачков энергопотребления в ИИ-системах 2 ч.
Представлен доступный фотофлагман Meizu 22 с Snapdragon 8s Gen 4 и четырьмя 50-Мп камерами 3 ч.
Основатель Alibaba Джек Ма успешно пережил пять лет гонений и вернулся к управлению своей компанией 3 ч.
Решительные действия и наука спасли озоновый слой, но ускорили глобальное потепление 3 ч.
Первый в отрасли квантовый компьютер на полупроводниковых чипах заработал в Великобритании 4 ч.
ATP выпустила индустриальные SSD серий N701/N601 вместимостью до 960 Гбайт 5 ч.
Китайский регулятор обвинил NVIDIA в нарушении антимонопольного законодательства при покупке Mellanox 5 ч.
Сделанный для Китая ускоритель Nvidia RTX 6000D провалился в продаже — GeForce RTX 5090 лучше 5 ч.
Встроенная в DDR5 защита от атаки Rowhammer оказалась с дырой — любую современную систему можно взломать 5 ч.