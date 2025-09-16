Samsung объявила большой список устройств Galaxy, которые получат OneUI 8 до конца года

На этой неделе компания Samsung объявила о запуске новой версии пользовательского интерфейса OneUI 8 для мобильных устройств семейства Galaxy, основой которого стала операционная система Android 16. Первыми обновление получили смартфоны серии Galaxy S25. Теперь же Samsung опубликовала список устройств, которые получат OneUI 8 до конца нынешнего года.
Опубликованный вендором список не является полностью исчерпывающим, поскольку в нём отсутствуют некоторые модели, такие как Galaxy Z Fold Special Edition. Samsung также не включила в список устройства, ориентированные на конкретные регионы, такие как Galaxy F и Galaxy M. Несмотря на это, опубликованные данные дают представление о планах вендора по обновлению программного обеспечения на своих устройствах. Отметим также, что в отличии от устройств Galaxy S25 другие смартфоны и планшеты Samsung начнут получать обновление с октября.
Что касается самого списка, то OneUI 8 в текущем году смогут получить смартфоны Galaxy S-серии: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. В списке присутствует несколько моделей Z-серии: Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4.
В списке есть смартфоны Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE и планшеты Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+. Планшеты Galaxy Tab S10, S10 Lite, Tab S9 и Tab S8 также получат OneUI 8 в нынешнем году. Дополняют список смартфоны A-серии: Galaxy A56 6G, Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A06, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G.
Как упоминалось ранее, это не полный список устройств, которые в конечном счёте получат OneUI 8. Вероятно, речь идёт только смартфонах и планшетах, которые обновятся в нынешнем году.
