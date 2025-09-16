Сегодня 16 сентября 2025
Nothing пообещала выпустить первые «настоящие ИИ-устройства» в следующем году

Лондонская компания Nothing, известная своими полупрозрачными смартфонами Nothing Phone, получила инвестиции в размере $200 млн, что подняло её оценку до $1,3 млрд. По словам основателя и генерального директора Карла Пея (Carl Pei), средства помогут расширить дистрибуцию и ускорить разработку нового поколения устройств с поддержкой ИИ, сообщает Bloomberg.

В центре стратегии Nothing — создание «нативной платформы с искусственным интеллектом» и принципиально новой операционной системы, которая должна обеспечить «гиперперсонализированный опыт». По словам Пея, новая ОС будет работать не только на смартфонах, наушниках и умных часах, но и на устройствах будущего — от умных очков и электромобилей до человекоподобных роботов. Пока неясно, будет ли она базироваться на Android, как нынешняя Nothing OS.

«Чтобы ИИ полностью раскрыл свой потенциал, потребительское оборудование должно быть переосмыслено вместе с ним, — отметил Пей. — Мы начинаем со смартфонов, аудиоустройств и умных часов, но в будущем наша система будет использоваться и в умных очках, и в роботах, и в электромобилях».

Первые устройства Nothing с поддержкой ИИ планирует представить в следующем году. Компания утверждает, что занимает уникальную позицию для создания таких решений. «Это новая глава для Nothing: интеграция возможностей ИИ в наши устройства, чтобы переосмыслить, как технологии расширяют возможности человека», — подчеркнул Пей.

Среди потенциальных конкурентов Nothing — проект бывшего дизайнера Apple Джони Айва, который совместно с OpenAI разрабатывает «безэкранное» устройство с искусственным интеллектом.

Сооснователь компании Карл Пей (Carl Pei) подчеркнул, что получение финансирования знаменует начало следующего этапа работы Nothing: от единственной независимой компании по производству смартфонов, появившейся за последнее десятилетие, к компании, работающей над платформой на базе ИИ, где аппаратное и программное обеспечение объединяются в единую интеллектуальную систему.

nothing, ии, инвестиции
