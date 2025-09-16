THQ Nordic объявила дату выхода гоночной аркады с открытым миром Wreckreation — это смесь Burnout Paradise и Trackmania

Издатель THQ Nordic и разработчики из студии Three Fields Entertainment, основанной бывшим творческим руководителем Burnout Алексом Уордом (Alex Ward), объявили дату выхода своей гоночной аркады с открытым миром Wreckreation.

Напомним, Wreckreation была представлена в августе 2022 года. С тех пор игра несколько раз появлялась на презентациях THQ Nordic (в последний раз — месяц назад), однако сроков релиза до сих пор не имела.

Как стало известно, Wreckreation поступит в продажу 28 октября по цене $40 для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался минутным геймплейным трейлером (см. видео ниже).

События Wreckreation развернутся в огромной гоночной песочнице MixWorld площадью 400 км², где пользователи в одиночку или вместе с друзьями смогут кататься, крушить и создавать, чтобы потом делиться творениями.

Ключевой особенностью Wreckreation выступает функция Live Mix, которая позволяет в любой момент сформировать свой гоночный рай: построить шоссе до небес, разместить петли, рампы, рекламные щиты, дома и даже статуи динозавров.

Обещают возможность управлять геймплеем (создавать события, устанавливать правила, задавать погоду, время суток и тому подобное), более 50 машин, олдскульное радио на 16 каналов и текстовый перевод на русский.

Журналисты называют Wreckreation смесью Burnout Paradise (тоже гоночный экшен в открытом мире) и Trackmania (тоже гоночная игра с возможностью строить собственные трассы). Грозятся передать дух Burnout и сами разработчики.