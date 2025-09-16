Сегодня 16 сентября 2025
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион

Аукционный дом RR Auction выставил на торги раритетный и полностью рабочий компьютер Apple-1 в редком деревянном корпусе Byte Shop. Считается, что это один из девяти сохранившихся экземпляров в оригинальном деревянном корпусе. Торги по лоту 7083 завершатся в ближайшую субботу, 20 сентября 2025 года. Ставки можно делать онлайн.

Источник изображений: rrauction.com

Источник изображений: rrauction.com

Ожидаемая выручка от продажи компьютера 1976 года выпуска составляет более $300 тыс. — на предварительных торгах цена достигла $144 311. Лот включает не только полностью работоспособный компьютер Apple-1, но также все прочие «необходимые для работы компоненты и аксессуары». В комплект вошли:

  • оригинальная плата Apple-1 с маркировкой «01-0020» на обратной стороне;
  • оригинальная плата Apple Cassette Interface (ACI);
  • оригинальный деревянный корпус Byte Shop со встроенной клавиатурой Datanetics и блоком питания Triad;
  • монитор и соответствующие кабели;
  • копии ПО на кассетах с рукописными инструкциями и заметками;
  • современная копия руководства по эксплуатации Apple-1.

Эксперты RR Auction оценили состояние компьютера в 8,0 балла из 10. На корпусе имеется тонкая трещина, задняя панель снята для доступа к кабелям. Плата компьютера имеет маркировку «Apple Computer 1, Palo Alto, Ca. Copyright 1976»; на зелёном покрытии присутствуют небольшие потёртости и минимальные отслоения. На месте белый керамический процессор MOS 6502 и все три оригинальных конденсатора Sprague Big Blue. Замене подверглись некоторые диоды схемы питания, но вместо них установили компоненты, соответствующие тому периоду.

Компьютеры Apple-1 адресовались энтузиастам и поставлялись без корпуса, но магазин Byte Shop настоял на поставке готовых комплектов для розничной продажи. Основатели компании Стив Джобс (Steve Jobs) и Стив Возняк (Steve Wozniak) выполнили требование и отгрузили 50 экземпляров в дереве. Это был один из первых доступных потребителям персональных компьютеров, которые не требовали сборки. Согласно условиям сделки, магазин Byte Shop купил 50 компьютеров Apple-1 в деревянных корпусах по $500 за штуку и перепродал их по $666,66.

В субботу также завершится ещё один аукцион — на торги выставлен чек Apple Computer Company с подписью Джобса. Чек на $10 он выписал 25 июня 1976 года. Ожидаемая выручка — $25 000, хотя на предварительных торгах цена уже дошла до $24 655.

Теги: apple, компьютер, аукцион
