«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года

Спустя десятилетие после своего основания и 7 лет после выпуска открытого видеокодека AV1, Альянс за открытые медиа (Alliance for Open Media, AOMedia) объявил о скором выходе видеокодека нового поколения AV2. Альянс назвал его «основополагающим элементом» своего будущего технологического стека. AV2 должен составить серьёзную конкуренцию кодеку VVC, преемнику широко распространённого HEVC.

AOMedia объединяет таких крупных игроков отрасли, как Amazon, AMD, Apple, Disney, Google, Intel, LG, Meta✴, Microsoft, Nvidia и Samsung. В 2018 году разработчики AOMedia выпустили видеокодек AV1 в качестве бесплатной альтернативы кодеку HEVC. Однако HEVC остаётся доминирующим кодеком для 4K- и HDR-контента, несмотря на то, что Netflix и YouTube используют AV1 для некоторых потоков.

«AV2 – это скачок в области открытого кодирования видео и ответ на растущий мировой спрос на потоковое вещание, обеспечивающий значительно более высокую производительность сжатия, чем AV1. AV2 обеспечивает расширенную поддержку приложений дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), возможность просмотра нескольких программ на разделённом экране, улучшенную обработку экранного контента и возможность работы в более широком диапазоне качества изображения. AV2 знаменует собой важную веху на пути к открытому, инновационному будущему медиатехнологий», – заявил представитель AOMedia.

Альянс пока не предоставил технической информации или результатов сравнительных тестов, поэтому пользователям придётся дождаться публичного релиза продукта в конце 2025 года. По данным AOMedia, 53 % его участников планируют внедрить AV2 в течение 12 месяцев после финального релиза, а 88 % ожидают внедрения в течение двух лет. Если это будет реализовано, темпы внедрения окажутся выше, чем у AV1. Однако в конечном итоге всё будет зависеть от интеграции AV2 в телевизоры, медиаплееры, ПК, портативные устройства и другое оборудование.

«В AOMedia мы убеждены, что инновации процветают, когда они открыты, — заявил исполнительный директор AOMedia Пьер-Антони Лемьё (Pierre-Anthony Lemieux). — Наши стандарты опираются на вклад новаторов со всего мира и разрабатываются в рамках политики безвозмездного патентования, что позволяет быстрее и эффективнее предоставлять медиатехнологии нового поколения большему числу людей. Мы рады поделиться AV2 со всем миром, продолжая лидировать в формировании будущего медиа посредством открытого сотрудничества».