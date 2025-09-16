Сегодня 16 сентября 2025
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года

Спустя десятилетие после своего основания и 7 лет после выпуска открытого видеокодека AV1, Альянс за открытые медиа (Alliance for Open Media, AOMedia) объявил о скором выходе видеокодека нового поколения AV2. Альянс назвал его «основополагающим элементом» своего будущего технологического стека. AV2 должен составить серьёзную конкуренцию кодеку VVC, преемнику широко распространённого HEVC.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

AOMedia объединяет таких крупных игроков отрасли, как Amazon, AMD, Apple, Disney, Google, Intel, LG, Meta, Microsoft, Nvidia и Samsung. В 2018 году разработчики AOMedia выпустили видеокодек AV1 в качестве бесплатной альтернативы кодеку HEVC. Однако HEVC остаётся доминирующим кодеком для 4K- и HDR-контента, несмотря на то, что Netflix и YouTube используют AV1 для некоторых потоков.

«AV2 – это скачок в области открытого кодирования видео и ответ на растущий мировой спрос на потоковое вещание, обеспечивающий значительно более высокую производительность сжатия, чем AV1. AV2 обеспечивает расширенную поддержку приложений дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), возможность просмотра нескольких программ на разделённом экране, улучшенную обработку экранного контента и возможность работы в более широком диапазоне качества изображения. AV2 знаменует собой важную веху на пути к открытому, инновационному будущему медиатехнологий», – заявил представитель AOMedia.

Альянс пока не предоставил технической информации или результатов сравнительных тестов, поэтому пользователям придётся дождаться публичного релиза продукта в конце 2025 года. По данным AOMedia, 53 % его участников планируют внедрить AV2 в течение 12 месяцев после финального релиза, а 88 % ожидают внедрения в течение двух лет. Если это будет реализовано, темпы внедрения окажутся выше, чем у AV1. Однако в конечном итоге всё будет зависеть от интеграции AV2 в телевизоры, медиаплееры, ПК, портативные устройства и другое оборудование.

Источник изображения: AOMedia

Источник изображения: AOMedia

«В AOMedia мы убеждены, что инновации процветают, когда они открыты, — заявил исполнительный директор AOMedia Пьер-Антони Лемьё (Pierre-Anthony Lemieux). — Наши стандарты опираются на вклад новаторов со всего мира и разрабатываются в рамках политики безвозмездного патентования, что позволяет быстрее и эффективнее предоставлять медиатехнологии нового поколения большему числу людей. Мы рады поделиться AV2 со всем миром, продолжая лидировать в формировании будущего медиа посредством открытого сотрудничества».

Источник:

Теги: видео, кодек, av1, av2, hevc, vvc, открытое по
