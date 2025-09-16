AMD представила ещё один AM4-шестиядерник — Ryzen 5 5600F

AMD официально представила процессорный сокет AM4 системным интеграторам и OEM-производителям в сентябре 2016 года одновременно с гибридным процессором Bristol Ridge, а в 2017 году он обрёл широкое распространение благодаря выходу процессоров Ryzen. Мало кто мог тогда предположить, что этот сокет продержится так долго и станет одним из столпов в истории настольных процессоров. Например, сегодня AMD предлагает более 24 процессоров для AM4 только из серии Ryzen 5000. А сегодня их семейство пополнилось новым чипом Ryzen 5 5600F.

Ryzen 5 5600F — не высокопроизводительный процессор, а скорее более медленная версия Ryzen 5 5600. В официальных спецификациях указана базовая тактовая частота 3,0 ГГц и 4,0 ГГц в режиме Boost, что на 300 МГц и 400 МГц ниже, чем у обычного Ryzen 5 5600 соответственно.

При этом процессор основан на кристалле Vermeer, а не на мобильном APU Cezanne, что должно обеспечить чуть более высокую производительность за счёт 32-Мбайт L3-кеша и поддержку PCIe 4.0. Наиболее вероятный вариант его применения — недорогие готовые системы, а также, возможно, в бюджетные бизнес- и коммерческие ПК. Исходя из опубликованной на сайте AMD информации, поставляться он будет исключительно в OEM-варианте.

Серия процессоров Ryzen 5000 стала последней, использующей процессорный разъём AM4, серия 6000 была ограничена мобильными устройствами, а серия 7000 уже перешла на AM5. Вероятнее всего, процессор Ryzen 5 5600F станет «последним из могикан» и в скором времени сокет AM4 всё же станет достоянием истории.