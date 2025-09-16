Сегодня 16 сентября 2025
Комедийная игра про супергероев Dispatch от экс-разработчиков The Wolf Among Us выйдет 22 октября, но не целиком

Разработчики из американской AdHoc Studio, основанной выходцами из Telltale Games, Ubisoft и Night School Studio, посредством портала IGN анонсировали дату и модель выхода Dispatch — комедийной игры о супергероях на рабочем месте.

Источник изображений: AdHoc Studio

Напомним, Dispatch была официально представлена на прошедшей в прошлом декабре церемонии награждения The Game Awards 2024. До недавнего времени релиз ожидался в 2025 году на ПК и неназванных консолях.

Как стало известно, Dispatch поступит в продажу 22 октября для PC (Steam) и PS5 по цене $30 за стандартное издание и $40 за расширенное (включает цифровой артбук и четыре комикса). Анонс сопровождался новым трейлером.

Dispatch вслед за играми Telltale будет выходить по эпизодам. Две серии из восьми каждую неделю: 22 и 29 октября, 5 и 12 ноября. Перечень выпусков можно наблюдать на изображении ниже.

«Мы хотим, чтобы Dispatch стала игрой по расписанию, но с еженедельным ритмом телешоу вместо многомесячного ожидания между релизами», — отметил творческий руководитель проекта Ник Херман (Nick Herman).

Производство возглавляют ведущие разработчики Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us

По сюжету Меха-мэн (Роберт Робертсон) лишается своей брони в битве с заклятым врагом и вынужден устроиться диспетчером в супергеройское агентство управлять командой бывших злодеев, проходящих реабилитацию.

Обещают смесь повествования, стратегии и юмора, историю о том, что значит быть героем (будь то в плаще или за офисным столом), последствия принятых решений, звёздный актёрский состав и перевод на русский. В Steam доступно демо.

Теги: dispatch, adhoc studio, стратегия
