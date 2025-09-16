Сегодня 16 сентября 2025
Дефицит HDD придёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год

Новости последних двух лет пестрят сообщениями о новых ЦОД, которые создаются исключительно для задач ИИ. На этом фоне те же астрономы выглядят сиротами, хотя новейшие инструменты для наблюдения за Вселенной также производят неимоверные объёмы данных. Один только новый радиотелескоп Square Kilometer Array (SKA) с массивами антенн в ЮАР и Австралии ежегодно будет генерировать до 600 Пбайт данных, которые необходимо будет не только куда-то сохранить, но и доставить во все уголки мира.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Первичная обработка данных с массивов антенн будет происходить в дата-центрах непосредственно у радиотелескопов: от поля антенн для средних частот — в ЮАР, а от поля антенн для низких частот — в Австралии. Затем данные будут передаваться на местные суперкомпьютеры для калибровки и подготовки научных данных, с которыми уже можно работать без специальных знаний. После этого будет осуществляться операция «данные — учёным», в процессе которой одинаковые массивы будут переданы в региональные ЦОД, чтобы трафик не забивал все каналы коммуникации.

Поток данных от SKA будет одним из самых больших в истории и достигнет 600 Пбайт в год и даже выше, когда инструмент будет введён в полную эксплуатацию к 2029 году. Чтобы загрузить такой объём данных по «типичному интернет-каналу» со скоростью 100 Мбайт/с, потребуется 200 лет. Для доступности собранной телескопом SKA информации большинство стран-участниц проекта создадут до 20 или больше выделенных региональных дата-центров SKA Regional Centres (SRC). На днях стало известно, что Северная и Южная Америки получат один-единственный SRC, который будет располагаться в Канаде.

Современным астрономам не нужно сидеть всю ночь напролёт на открытом воздухе у телескопов. Вся информация будет доставляться прямо на рабочий компьютер в любую точку мира в удобное время дня и ночи. Обратная сторона этого комфорта — значительно выросшие расходы на хранение и обработку данных. И эти расходы продолжат расти.

Постепенно в работу вводятся новые инструменты, такие как обсерватория имени Веры К. Рубин с самой большой цифровой камерой размером 3 × 1,65 м на 3,2-гигапикселя, которая каждый год будет создавать до 16 Пбайт сырых данных (до 7 Пбайт после обработки), космический телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope, запланированный к запуску в 2027 году с объёмом годовых данных до 5 Пбайт и другие инструменты. Всё это потребует вычислительных ресурсов, которые учёные вынуждены вырывать у модного искусственного интеллекта с сомнительной полезностью, но невероятными амбициями.

Теги: радиотелескоп, дата-центр, астрономия
