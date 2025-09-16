Сегодня 16 сентября 2025
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали ...
Новости Software
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики

Издательство tinyBuild и принадлежащая ему сербско-латвийская студия Fantastic Signals, основанная ветеранами индустрии с опытом работы над играми серий Ori и «Мор», анонсировали необычный симулятор ремонтника The Lift.

Источник изображений: tinyBuild

Источник изображений: tinyBuild

Игрокам предстоит восстанавливать заброшенный после загадочного происшествия Институт — огромный научно-исследовательский комплекс, некогда считавшийся оплотом передовых исследований и великих открытий.

Своим названием The Lift обязана ключевой механике — лифт станет передвижной базой главного героя (инженера-ремонтника, пробудившегося из стазиса) во время путешествий по Институту.

Возрождать Институт придётся этаж за этажом, решая уникальные задачи (от базовой починки мебели до комплексного ремонта электротехнических устройств) при помощи широкого набора инструментов и создавая необходимые ресурсы.

Обещают возможность вдохнуть жизнь в десятки электромеханических машин, исследовать различные биомы, познакомиться с колоритными персонажами (заявлена полная озвучка) и раскрыть правду о происшествии, изменившем всё.

The Lift вдохновлена советской фантастикой и произведениями Фонда SCP

Анонс The Lift сопровождался трёхминутным трейлером (см. видео выше), содержащим первые кадры игрового процесса. Также разработчики поделились 17-минутным геймплейным роликом (доступен по ссылке).

Релиз The Lift ожидается в 2026 году эксклюзивно на ПК (Steam). Вслед за анонсом в сервисе Valve стартовало открытое тестирование — для участия нужно нажать кнопку «Присоединиться к тестированию» на странице игры.

Теги: the lift, fantastic signals, tinybuild, симулятор
