Вмешательство Трампа в бизнес компаний Кремниевой долины вызывает у них смешанные чувства

Решение властей США приобрести 10 % акций Intel хоть и обсуждалось на уровне слухов достаточно долго, по факту своей реализации стало для многих участников рынка шоком. Теперь представители Кремниевой долины многие свои управленческие решения взвешивают с учётом реакции Дональда Трампа (Donald Trump) и проявляют в этой сфере определённую осторожность.

Об этом сообщило издание Politico, которое недавно провело опрос более чем десяти представителей бизнеса в так называемой Кремниевой долине. Настороженное отношение к нынешней политике Белого дома высказывают как руководители компаний, так и их основатели или инвесторы. Кто-то ради защиты бизнеса выразил поддержку действиям президента, некоторые же предпочитают хранить молчание и не привлекать к себе лишнего внимания. В отдельных случаях руководителям пришлось отправлять на мероприятия в Белом доме с участием представителей отрасли своих заместителей, чтобы не появляться на публике лично в подобной обстановке. «Политический климат делает всё более сложными для компаний технологического сектора любые попытки избежать необходимости целовать перстень», — отметил один из собеседников издания.

Представители бизнеса иной раз стараются даже не предавать огласке свои инициативы, чтобы не вызывать раздражения у правительства США, которое может возникать совершенно неожиданно. Помимо истории с «частичной национализацией» Intel, деловые круги Америки напуганы примером с превращением Пентагона в крупнейшего акционера единственной в стране горнодобывающей компании, специализирующейся на редкоземельных элементах. Сделка между металлургическими компаниями Nippon Steel и U.S. Steel тоже проходила на условиях сохранения за властями США решающего права голоса.

Хотя по условиям сделки с Intel американское правительство и не получит права голоса в совете директоров компании, представители американского бизнеса опасаются, что рано или поздно соответствующее влияние на деятельность частной компании власти страны захотят оказать. По мнению представителей бизнеса, власти США сейчас выбирают победителей и проигравших в стратегически важных отраслях экономики, и всё это становится не очень хорошим прецедентом. Особенность взаимодействия администрации Трампа с американским бизнесом заключается в том, что власти страны рассчитывают получать какую-то встречную выгоду при предоставлении преференций тем или иным компаниям. При этом некоторые участники рынка считают, что стремление отмалчиваться и игнорировать внимание Трампа приведёт к более негативным последствиям, чем попытки взаимодействовать с ним и вести переговоры. Пожалуй, тактика «незаметности» в той или иной мере работает только для малых и средних компаний.