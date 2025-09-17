Сегодня 17 сентября 2025
YouTube захотел стать торговой платформой — ИИ наполнит видеоролики ссылками на товары

YouTube провёл масштабное мероприятие Made On, посвящённое «следующим 20 годам» развития платформы. На нём разработчики рассказали о будущем видеохостинга, а также анонсировали новые функции, которые изменят способы монетизации контента. Эти нововведения должны изменить то, как пользователи сервиса взаимодействуют с демонстрируемыми в роликах продуктами.

Источник изображения: YouTube

Источник изображения: YouTube

В видео на YouTube появятся прямые ссылки на товары. Это означает, что пользователи смогут тут же переходить на сайты, где можно купить демонстрируемые в просматриваемых видео товары.

Одним из наиболее значимых нововведений станет поддержка динамической вставки рекламных блоков брендов. Это означает, что авторы контента смогут менять одни спонсорские интеграции на другие в своих уже опубликованных видео. Такой подход позволит авторам контента повторно продавать рекламу, а в уже опубликованных материалах будут отображаться актуальные интеграции. Функция будет запущена в рамках тестирования в начале следующего года, а общедоступной она станет позднее.

Ещё разработчики намерены запустить функцию автоматического тегирования на базе искусственного интеллекта. Она будет автоматически находить и отмечать подходящие товары, упомянутые в видео, на основе изображений, закадрового голоса и информации, введённой автором ролика в описании. Данное нововведение начнёт внедряться для «подходящих требованиям» авторов контента в США в течение следующего года.

В дополнение к этому появится возможность добавления ссылок на веб-сайты брендов в YouTube Shorts. Эта функция начнёт тестироваться позднее в этом году, а общедоступной она станет в следующем году. Разработчики также запустят экспериментальную функцию, которая позволит «лучшим зрителям покупать эксклюзивные товары» от их любимых авторов. Это нововведение уже тестируется, но более детально о нём разработчики пока не говорят.

Источник:

youtube, коммерция, реклама
