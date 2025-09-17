Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети YouTube представил новые ИИ-инструменты ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента

Владельцам каналов на YouTube традиционно приходится выполнять множество функций: модерировать контент, выступать монтажёрами и фотографами, определять стратегию в соцсетях, генерировать идеи и писать сценарии. Администрация сервиса решила разгрузить видеоблогеров и переложить часть этих задач на искусственный интеллект.

Источник изображений: blog.youtube

Источник изображений: blog.youtube

На мероприятии Made on YouTube компания представила ряд новых функций ИИ, адресованных создателям контента. Многие из них относятся к закулисной работе, связанной с созданием видео. Ранее авторам на YouTube дали такие инструменты как генераторы музыки, фото и видео — новые же функции направлены на формирование контент-стратегии, помощь в охвате новой аудитории и более эффективное взаимодействие с уже существующей.

Источник изображений: blog.youtube

Среди новых инструментов — Ask Studio. Это чат-бот с ИИ, которому владельцы каналов могут задавать вопросы аналитического характера об эффективности своего контента. Это своего рода «творческий партнёр», пояснил вице-президент YouTube по управлению продуктами Амджад Ханиф (Amjad Hanif), — ИИ поможет разобраться, как аудитория реагирует на видео или, например, какие моменты ролика самые захватывающие. Система собирает данные со всего канала, включая длинные и короткие видео, выступая встроенным прямо в платформу быстрым и простым в обращении аналитическим инструментом. Можно попросить ИИ составить сводку комментариев, провести анализ настроений зрителей, а также запросить рекомендации на основе данных: если YouTube обнаружит, что в определённом моменте видео падают просмотры, Ask Studio в следующий раз даст совет по оптимизации такого фрагмента. Из комментариев можно почерпнуть идеи для новых видео; ИИ также поможет подобрать название для ролика.

Источник изображений: blog.youtube

Важным нововведением стала функция A/B-тестирования миниатюр и названий — в прошлом году авторы получили возможность тестировать только миниатюры. Теперь можно проверять эффективность сочетаний миниатюр и заголовков, проводить тесты и устанавливать, какая комбинация более эффективна. «Победителем» объявляется та, что даёт наибольшее время просмотра. Миниатюры видео и их заголовки оказывают большое влияние на просмотр видео, указывают видеоблогеры. Расширились возможности функции дубляжа: ИИ теперь не просто помогает переводить контент на другие языки и озвучивать его голосами участников видео, но и корректирует артикуляцию их губ, чтобы иллюзия была полной. Правда, после загрузки вернуться и изменить некорректно переведённый фрагмент уже не получится.

Появление подобных инструментов, и в первую очередь средств аналитической направленности, представляет собой своего рода смену парадигмы. Ранее авторам видео приходилось собственными силами проводить тестирование, чтобы выяснить, какой контент лучше подходит для той или иной платформы — метод проб и ошибок требовал времени и сил. Теперь платформы сами напрямую указывают авторам, что и как им публиковать. Это выгодно как авторам, так и самому YouTube — все хотят, чтобы зрители проводили за просмотром видео как можно больше времени. Опытные блогеры, впрочем, указывают, что ИИ — не панацея, а только инструмент. Предложенные ИИ идеи хороши как отправная точка, но лучше всего свою аудиторию знает только человек. Это аудитория помогает автору сделать осознанный творческий выбор, а не просто штамповать то, что подсказывает чат-бот. Такие отношения ИИ воспроизвести неспособен.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря
TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle
США и Китай договорились об условиях сделки с TikTok, их утвердят в пятницу лидеры этих стран
Теги: google, youtube, ии
google, youtube, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
AMD незаметно представила серию процессоров Ryzen Pro 9000
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch 10 мин.
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое 54 мин.
YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента 2 ч.
TikTok в США будет на 80 % американским, но алгоритм останется китайским, и это кое-кому не нравится 2 ч.
YouTube захотел стать торговой платформой — ИИ наполнит видеоролики ссылками на товары 2 ч.
Душевное приключение Sopa: Tale of the Stolen Potato отправит в волшебную страну за картошкой для супа бабушки — новый трейлер и дата выхода 2 ч.
Ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection порадовал игроков региональной ценой — предзаказ доступен в российском Steam 3 ч.
Microsoft стала ещё настойчивее отговаривать от установки Chrome — теперь ещё и через Bing 3 ч.
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря 7 ч.
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото 7 ч.
NVIDIA и партнёры развернут в Великобритании ИИ-фабрики со 120 тыс. ускорителей Blackwell 10 мин.
Собственный ЦОД Stargate и крупнейший в стране ИИ-суперкомпьютер: американские IT-гиганты вложат более $40 млрд в развитие ИИ в Великобритании 10 мин.
Новость из будущего: квантовая компания совершила рекордную закупку добытого на Луне гелия-3 12 мин.
Принудительное импортозамещение: Пекин запретил ByteDance и Alibaba покупать ускорители у Nvidia 18 мин.
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось 39 мин.
Камчатку полностью отключат от интернета на несколько дней 47 мин.
Доставка припасов на МКС под угрозой — у космогрузовика Cygnus XL засбоил двигатель 2 ч.
Google, Microsoft, OpenAI и Nvidia инвестируют более £31 млрд в ИТ-инфраструктуру Великобритании 2 ч.
iBase представила одноплатный компьютер IBR500 для устройств IoT и периферийного оборудования 3 ч.
В США появится ИИ-суперкомпьютер с Arm-процессорами AmpereOne M и ускорителями Qualcomm Cloud AI 3 ч.