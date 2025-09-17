YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента

Владельцам каналов на YouTube традиционно приходится выполнять множество функций: модерировать контент, выступать монтажёрами и фотографами, определять стратегию в соцсетях, генерировать идеи и писать сценарии. Администрация сервиса решила разгрузить видеоблогеров и переложить часть этих задач на искусственный интеллект.

На мероприятии Made on YouTube компания представила ряд новых функций ИИ, адресованных создателям контента. Многие из них относятся к закулисной работе, связанной с созданием видео. Ранее авторам на YouTube дали такие инструменты как генераторы музыки, фото и видео — новые же функции направлены на формирование контент-стратегии, помощь в охвате новой аудитории и более эффективное взаимодействие с уже существующей.

Среди новых инструментов — Ask Studio. Это чат-бот с ИИ, которому владельцы каналов могут задавать вопросы аналитического характера об эффективности своего контента. Это своего рода «творческий партнёр», пояснил вице-президент YouTube по управлению продуктами Амджад Ханиф (Amjad Hanif), — ИИ поможет разобраться, как аудитория реагирует на видео или, например, какие моменты ролика самые захватывающие. Система собирает данные со всего канала, включая длинные и короткие видео, выступая встроенным прямо в платформу быстрым и простым в обращении аналитическим инструментом. Можно попросить ИИ составить сводку комментариев, провести анализ настроений зрителей, а также запросить рекомендации на основе данных: если YouTube обнаружит, что в определённом моменте видео падают просмотры, Ask Studio в следующий раз даст совет по оптимизации такого фрагмента. Из комментариев можно почерпнуть идеи для новых видео; ИИ также поможет подобрать название для ролика.

Важным нововведением стала функция A/B-тестирования миниатюр и названий — в прошлом году авторы получили возможность тестировать только миниатюры. Теперь можно проверять эффективность сочетаний миниатюр и заголовков, проводить тесты и устанавливать, какая комбинация более эффективна. «Победителем» объявляется та, что даёт наибольшее время просмотра. Миниатюры видео и их заголовки оказывают большое влияние на просмотр видео, указывают видеоблогеры. Расширились возможности функции дубляжа: ИИ теперь не просто помогает переводить контент на другие языки и озвучивать его голосами участников видео, но и корректирует артикуляцию их губ, чтобы иллюзия была полной. Правда, после загрузки вернуться и изменить некорректно переведённый фрагмент уже не получится.

Появление подобных инструментов, и в первую очередь средств аналитической направленности, представляет собой своего рода смену парадигмы. Ранее авторам видео приходилось собственными силами проводить тестирование, чтобы выяснить, какой контент лучше подходит для той или иной платформы — метод проб и ошибок требовал времени и сил. Теперь платформы сами напрямую указывают авторам, что и как им публиковать. Это выгодно как авторам, так и самому YouTube — все хотят, чтобы зрители проводили за просмотром видео как можно больше времени. Опытные блогеры, впрочем, указывают, что ИИ — не панацея, а только инструмент. Предложенные ИИ идеи хороши как отправная точка, но лучше всего свою аудиторию знает только человек. Это аудитория помогает автору сделать осознанный творческий выбор, а не просто штамповать то, что подсказывает чат-бот. Такие отношения ИИ воспроизвести неспособен.