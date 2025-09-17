Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется

Выступающие правообладателями западные компании до настоящего момента не обращались к администрации Rutube из-за того, что на платформе размещаются защищённые авторским правом материалы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на замглавы владеющего Rutube холдинга «Газпром-Медиа» Сергея Косинского.

Если на Rutube появляются пиратские материалы, то ответственность за их размещение лежит на пользователях платформы, заявил топ-менеджер. На сервисе могут находиться, например, сериалы западных потоковых платформ, которые ушли из России, и «если напишет Netflix и предоставит доказательство, что этот контент принадлежит им», то Rutube готов принять меры; но пока таких обращений не было, отметил господин Косинский.

Зато российские правообладатели реагируют на появление такого контента на Rutube. «Мы сталкиваемся с такой проблемой, когда какой-то блогер берет кусочек видео из интервью или репортажа, вставляет себе в ролик и как-то его комментирует. После этого к нам обращается правообладатель с претензией. Мы вынуждены этот ролик убрать. Потом блогер гневно пишет письма, жалуется в Telegram, пишет, что мы такие негодяи. Приходится его знакомить с правообладателем. На этом жалобы, так скажем, заканчиваются», — рассказал глава Rutube.

Сейчас на платформе больше всего пользовательского контента — его зрители смотрят 69 % времени на платформе; второе место занимают детские материалы, третье — спортивные. «На самом деле, аудиторией востребован весь спорт: и футбол, и хоккей, и все, что вы можете себе представить», — похвастался Сергей Косинский. Rutube совершил «тигриный прыжок», когда в России замедлили YouTube — отечественный сервис показал рост «не только в пользовательских метриках, но и в глубине смотрения». Контента стало на 61 % больше — сейчас здесь 421 млн видео.