Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Rutube объяснил: пиратский контент на хо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется

Выступающие правообладателями западные компании до настоящего момента не обращались к администрации Rutube из-за того, что на платформе размещаются защищённые авторским правом материалы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на замглавы владеющего Rutube холдинга «Газпром-Медиа» Сергея Косинского.

Источник изображения: rutube.ru

Источник изображения: rutube.ru

Если на Rutube появляются пиратские материалы, то ответственность за их размещение лежит на пользователях платформы, заявил топ-менеджер. На сервисе могут находиться, например, сериалы западных потоковых платформ, которые ушли из России, и «если напишет Netflix и предоставит доказательство, что этот контент принадлежит им», то Rutube готов принять меры; но пока таких обращений не было, отметил господин Косинский.

Зато российские правообладатели реагируют на появление такого контента на Rutube. «Мы сталкиваемся с такой проблемой, когда какой-то блогер берет кусочек видео из интервью или репортажа, вставляет себе в ролик и как-то его комментирует. После этого к нам обращается правообладатель с претензией. Мы вынуждены этот ролик убрать. Потом блогер гневно пишет письма, жалуется в Telegram, пишет, что мы такие негодяи. Приходится его знакомить с правообладателем. На этом жалобы, так скажем, заканчиваются», — рассказал глава Rutube.

Сейчас на платформе больше всего пользовательского контента — его зрители смотрят 69 % времени на платформе; второе место занимают детские материалы, третье — спортивные. «На самом деле, аудиторией востребован весь спорт: и футбол, и хоккей, и все, что вы можете себе представить», — похвастался Сергей Косинский. Rutube совершил «тигриный прыжок», когда в России замедлили YouTube — отечественный сервис показал рост «не только в пользовательских метриках, но и в глубине смотрения». Контента стало на 61 % больше — сейчас здесь 421 млн видео.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Спустя год замедления YouTube наконец уступил «VK Видео» по месячной аудитории в России
Rutube — главный бенефициар замедления YouTube: аудитория российского сервиса выросла более чем вдвое в этом году
За год замедления YouTube в России Rutube нарастил просмотры в 7,5 раз
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое
YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента
TikTok в США будет на 80 % американским, но алгоритм останется китайским, и это кое-кому не нравится
Теги: rutube, россия, пиратство
rutube, россия, пиратство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3 4 мин.
Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется 35 мин.
Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте 2 ч.
«Базис» выходит на рынок Бразилии 2 ч.
Microsoft хочет запретить перепродажу корпоративных лицензий Office и Windows — дело дошло до суда 3 ч.
Китайский ИИ-оптимизм на взлёте: национальные технокомпании кратно наращивают траты на инфраструктуру 3 ч.
Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр 5 ч.
Ведомства поспорили, каких гаджетов касается требование об установке RuStore и Max — всех или не всех 5 ч.
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch 5 ч.
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое 6 ч.
Мини-ПК MeLE Cyber X1 на базе Intel Twin Lake получил пластиковый корпус-радиатор 10 мин.
xAI готовится установить рекорд по созданию гигаваттного ИИ ЦОД Colossus 2 40 мин.
TCL представила премиальные телевизоры X11L с панелями SQD-Mini LED 40 мин.
Линейка графических планшетов Wacom One пополнилась 14-дюймовой моделью 2 ч.
TCL представила новую технологию подсветки SQD-Mini LED с «супер-квантовыми точками» 2 ч.
IT лидирует по темпам роста среди всех крупных отраслей России — в ней занят 1 млн человек 2 ч.
Австралийцы отожгли лучший в мире суперконденсатор из графена 2 ч.
Звериный оскал дефицита: темпы удорожания DDR4-памяти превысили 5 % в неделю 2 ч.
Keychron представила первую в мире керамическую клавиатуру Q16 HE 8K весом в килограмм 3 ч.
SanDisk нагнетает: дефицит флеш-памяти продлится как минимум до 2026 года, и SSD будут дорожать 5 ч.