В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях

В России впервые выплачена зарплата в цифровых рублях — её получил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он протестировали переводы со своего цифрового счета и произвёл платежи, пишет Telegram-канал Минфина РФ.

Источник изображения: cbr.ru

Операции с цифровым рублём заработают в полную силу с 1 января 2026 года. «С его помощью можно будет осуществлять перечисления средств в бюджеты бюджетной системы РФ, различные выплаты за счёт средств федерального бюджета. Отмечаем, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей», — сообщили в Минфине.

Получивший зарплату в цифровых рублях Анатолий Аксаков протестировал работу переводов, оплатил заказ в точке общепита сети «Теремок», а также пожертвовал средства в помогающие детям фонд и благотворительную организацию. «Перевёл пожертвования двум благотворительным организациям и оплатил заказ по QR-коду со своего цифрового счета, не заметил какой-то разницы по сравнению с безналичной оплатой», — рассказал политик. Часть зарплаты он так и намерен оставить на цифровом кошельке, а часть переведёт на банковский счёт, потому что мест, где принимают цифровой рубль пока немного — проект работает в пилотном режиме.

Тестовый период продлится до конца 2025 года, с 1 января 2026 года с цифровым рублём станут возможными все операции федерального бюджета, а ещё годом позже он будет поддерживаться на региональном уровне и во внебюджетных фондах. С начала 2026 года с цифровым рублём должны будут заработать российские банки, а крупные торговые компании обеспечат возможность оплачивать покупки в этой форме национальной валюты. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, сами средства хранятся на платформе ведомства, но операции будут проводить банки, которые выступят посредниками между Центробанком и гражданами.

Скептицизм в отношении цифрового рубля пока испытывают 40 % россиян, подсчитал ВЦИОМ, ещё 37 % опрошенных не увидели в нём преимуществ. Новая форма российской валюты грозит лишить банки значительной доли комиссионных доходов, составляющих более 2 трлн руб. в год. У каждого цифрового рубля будет уникальный код, по которому его можно будет отследить и проконтролировать, например, движение бюджетных средств; важным преимуществом станут также трансграничные переводы; в перспективе появится и расчёт в режиме офлайн.

Теги: цифровой рубль, cbdc, россия, финансы
