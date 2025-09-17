Завтра утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн

Ещё в марте 2025 года Европейское космическое агентство (ESA) засекло потенциально опасный для Земли астероид, получивший индекс 2025 FA22. По первым наблюдениям он мог опасно сблизиться с нашей планетой в 2089 году. Дальнейшее отслеживание позволило вычеркнуть 2025 FA22 из списка опасных для Земли астероидов, но его сближение с планетой можно использовать как тренировку служб планетарной обороны, что произойдёт буквально завтра.

Астероид 2025 FA22 безопасно пролетит мимо Земли в четверг 18 сентября в 10:41 по московскому времени. Объект пройдёт мимо нашей планеты на расстоянии примерно в два раза большем, чем Луна отстоит от Земли. Это тело размерами от 130 до 290 метров в поперечнике. Сближение с Землёй позволит больше узнать о нём. Для этого ESA организовало кампанию по наблюдению за 2025 FA22, которая продлится до октября этого года.

Всесторонние наблюдения за 2025 FA22 помогут узнать его состав, точные размеры и характеристику поверхности — это те параметры, которые понадобились бы для расчётов по отражению астероидной опасности для Земли. Сегодня это возможность оценить астероид без угрозы для нашей планеты, поэтому сближение объекта с Землёй представляется удобным способом отреагировать на «учебную тревогу» и проверить работу соответствующих служб.

Трансляцию приближения астероида 2025 FA22 будет вести служба Virtual Telescope. Ниже размещена ссылка на видео.