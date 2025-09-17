Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Завтра утром недалеко от Земли пролетит ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Завтра утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн

Ещё в марте 2025 года Европейское космическое агентство (ESA) засекло потенциально опасный для Земли астероид, получивший индекс 2025 FA22. По первым наблюдениям он мог опасно сблизиться с нашей планетой в 2089 году. Дальнейшее отслеживание позволило вычеркнуть 2025 FA22 из списка опасных для Земли астероидов, но его сближение с планетой можно использовать как тренировку служб планетарной обороны, что произойдёт буквально завтра.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Астероид 2025 FA22 безопасно пролетит мимо Земли в четверг 18 сентября в 10:41 по московскому времени. Объект пройдёт мимо нашей планеты на расстоянии примерно в два раза большем, чем Луна отстоит от Земли. Это тело размерами от 130 до 290 метров в поперечнике. Сближение с Землёй позволит больше узнать о нём. Для этого ESA организовало кампанию по наблюдению за 2025 FA22, которая продлится до октября этого года.

Инфографика объекта Источник изображения: ESA

Инфографика объекта 2025 FA22. Источник изображения: ESA

Всесторонние наблюдения за 2025 FA22 помогут узнать его состав, точные размеры и характеристику поверхности — это те параметры, которые понадобились бы для расчётов по отражению астероидной опасности для Земли. Сегодня это возможность оценить астероид без угрозы для нашей планеты, поэтому сближение объекта с Землёй представляется удобным способом отреагировать на «учебную тревогу» и проверить работу соответствующих служб.

Орбита астероида 2025 FA22. Источник изображения: NASA

Орбита астероида 2025 FA22. Источник изображения: NASA

Трансляцию приближения астероида 2025 FA22 будет вести служба Virtual Telescope. Ниже размещена ссылка на видео.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В воскресный полдень рядом с Землёй пролетит астероид размерами с 15-этажный дом
Учёные заговорили о возможном столкновении астероида 2024 YR4 с Луной — это не только красиво, но и опасно
Астрономы обнаружили странное тело в Солнечной системе, которое движется в резонансе с Нептуном
Австралийцы отожгли лучший в мире суперконденсатор из графена
Новость из будущего: квантовая компания совершила рекордную закупку добытого на Луне гелия-3
Доставка припасов на МКС под угрозой — у космогрузовика Cygnus XL засбоил двигатель
Теги: астероиды, земля, астрономия, солнечная система
астероиды, земля, астрономия, солнечная система
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Даже авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, что происходит с игрой 21 мин.
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее 2 ч.
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC 3 ч.
Жертвы утечки данных Facebook через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга 3 ч.
Энтузиаст запустил классическую Doom на старом КПК и оставил работать — игра вылетела спустя два с половиной года 4 ч.
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН 4 ч.
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях 5 ч.
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3 5 ч.
Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте 6 ч.
«Базис» выходит на рынок Бразилии 7 ч.
СМИ и блогеры протестировали iPhone Air: «ультратонкий смартфон не без компромиссов» 10 мин.
Вышли первые обзоры iPhone 17: «лучший вариант базовой модели за последние годы» 21 мин.
Patriot представила два PCIe 5.0 SSD: Viper PV563 среднего уровня и PA523 — начального 39 мин.
Завтра утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн 2 ч.
DJI представила компактный дрон Mini 5 Pro с дюймовым сенсором и повышенной автономностью 2 ч.
Новые детские умные часы Garmin Bounce 2 с отслеживанием и двусторонней связью оценены в $300 4 ч.
Дженсен Хуанг «разочарован», но «понимает» решение Китая о запрете импорта ускорителей Nvidia 4 ч.
Apple планирует выпустить в 2026 году MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем 4 ч.
Премиальные холодильники Samsung начнут показывать рекламу — их обладатели на такое не соглашались 4 ч.
OnLogic представила компактные защищённые компьютеры Karbon 520 на базе Intel Meteor Lake 5 ч.