СМИ и блогеры протестировали iPhone Air: «ультратонкий смартфон не без компромиссов»

Главная особенность смартфона iPhone Air — его ультратонкий корпус толщиной 5,6 мм, но у устройства есть ряд недостатков по сравнению с моделью iPhone 17 Pro. Стоит ли его покупать? Ряд СМИ и блогеров опубликовали первые обзоры iPhone Air, призванные ответить на этот вопрос.

Недостатки iPhone Air по сравнению с моделями Pro включают: меньшее время автономной работы, отсутствие камеры-телеобъектива с 8-кратным оптическим зумом, наличие всего одного динамика вместо двух, более медленный порт USB-C для проводной передачи данных, немного меньшую максимальную скорость зарядки USB-C и MagSafe, а также немного более медленный 5-ядерный графический процессор вместо 6-ядерного в составе iPhone 17 Pro.

И всё же iPhone Air предлагает ряд функций и особенностей того же Pro, включая дисплей ProMotion с частотой обновления до 120 Гц и чипсет A19 Pro с таким же 6-ядерным CPU. Устройство также отличается элегантным премиальным дизайном с керамическим стеклом и титановым покрытием. Apple заявляет, что iPhone Air обеспечивает до 27 часов воспроизведения видео на одной зарядке, в то время как iPhone 17 Pro — до 33 часов, а iPhone 17 Pro Max — до 39 часов.

И вот что по этому поводу пишут в обзорах.

Эллисон Джонсон (Allison Johnson) из The Verge о времени автономной работы:

«Теперь к менее хорошим новостям: время автономной работы — приемлемое. И, честно говоря, для Air это довольно хороший результат. Всё могло быть и хуже. Если вы нечасто пользуетесь смартфоном и большую часть времени используете Wi-Fi, у вас, возможно, никогда и не возникнет проблем с аккумулятором. Лично я немного нервничаю, когда индикатор заряда батареи опускается до 20 % до ужина, хотя, справедливости ради, я довольно сильно нагружала аккумулятор — время работы экрана составило около пяти часов. В гораздо менее загруженный день с тремя часами экранного времени с моим домашним Wi-Fi аккумулятор разрядился примерно до 40 процентов к моменту, когда нужно было ложиться спать. Я бы назвала это приемлемым результатом. Хотя хотелось бы большего для телефона за 1000 долларов».

Джулиан Чоккатту (Julian Chokkattu) из Wired о времени автономной работы:

«Время автономной работы iPhone Air превзошло мои ожидания. В целом, при среднем использовании Air продержался целый день. Я проработал около пяти часов, и к 22:30 оставалось около 18 процентов заряда. Меня это устраивает, но мои ожидания были весьма скромными. На последнем ультратонком телефоне, который я тестировал, Samsung Galaxy S25 Edge, мне приходилось очень бережно относиться к аккумулятору, и я был удивлен, обнаружив, что с Air всё совсем по-другому. Тем, кто часто пользуются телефоном, несомненно, придётся подзаряжать его в течение дня. Однажды в поездке я снял телефон с зарядки в 5:30 утра и активно использовал его для навигации, потоковой передачи музыки, звонков и просмотра Instagram✴. К 16:30 у меня осталось 2 % заряда. Если такой график похож на ваш обычный день, вы наверняка почувствуете пределы времени автономной работы этого телефона. Но в целом я не испытывал такого беспокойства по поводу батареи, как с тонким телефоном Samsung. Как и модели iPhone 17 Pro, iPhone Air оснащён чипом A19 Pro с тем же 6-ядерным процессором, но с немного урезанной 5-ядерной графикой. Результаты Geekbench для этого чипа уже появились на прошлой неделе, и теперь в одном из обзоров он подвергнется дополнительному тестированию».

Марк Спунауэр (Mark Spoonauer) из Tom's Guide о стабильной производительности и температуре:

«А как насчёт стабильной производительности? Мы использовали стресс-тест 3DMark Wild Life Extreme Stress, который имитирует игровой процесс в течение примерно 20 минут. Мы запустили его один раз и записали результаты, а затем сразу же провели второй тест, чтобы по-настоящему проверить работу смартфонов в условиях стресса. iPhone Air показал себя довольно хорошо, значительно превзойдя Galaxy S25 Edge по показателям стабильности в обоих тестах. Что ещё более удивительно, нагрев iPhone Air оказался ниже, чем у Pro Max, когда мы провели замеры температуры задней панели телефонов с помощью лазерного термометра в пяти точках и усреднили результаты. Хотя S25 Edge — ещё холоднее».

Абрар Аль-Хити (Abrar Al-Heeti) из CNET протестировала одинарную 48-мегапиксельную заднюю камеру iPhone Air. Обзор содержит галерею фотографий, сделанных этим устройством:

«Отсутствие сверхширокоугольной камеры показалось мне неожиданно ограничивающим, особенно когда я хотела снимать более широкие пейзажи. Не хочу сводить это к сравнению толщины смартфонов, но я не могу не вспомнить, что у Galaxy S25 Edge есть 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а также 200-мегапиксельная широкоугольная, что делает его менее компромиссным в этом отношении. В остальном задняя камера iPhone Air стабильно себя оправдала. На многочисленных фотографиях водопадов, чаепитий и городских пейзажей тени и блики хорошо сбалансированы, цвета реалистичны, а общая резкость и чёткость превосходны. Портретные снимки (мой основной режим съёмки) умело размывают фон, помогая выделить объекты — будь то роскошный чайный поднос или арт-инсталляция».